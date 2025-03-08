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    首頁　>　政治

    民進黨下週啟動政策宣講 府院黨分進合擊混亂在野

    黨政人士說明，民進黨定調以穩健執政對抗混亂在野，府、院、黨執政團隊將分進合擊，除持續採取必要的憲政程序救濟外，下週末擬啟動政策宣講會，擴大社會面溝通。（資料照）

    黨政人士說明，民進黨定調以穩健執政對抗混亂在野，府、院、黨執政團隊將分進合擊，除持續採取必要的憲政程序救濟外，下週末擬啟動政策宣講會，擴大社會面溝通。（資料照）

    2025/03/08 15:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕第一階段大罷免連署結果陸續出爐，由民團發起與藍營所送出的罷免案通過比例，截至目前為32比0，掀起藍營內鬨。據指出，民進黨定調以穩健執政對抗混亂在野，府、院、黨執政團隊將分進合擊，除持續採取必要的憲政程序救濟外，下週末擬啟動政策宣講會，擴大社會面溝通。

    國內外政情牽動大罷免氛圍，一名黨政人士今（8日）表示，儘管社會對大罷免議題討論熱烈，但總統賴清德仍以國家領導者的高度，穩健帶領國家前進；面對美國總統川普上任後的新變局，首先召開國安會議，宣布將組成「全球半導體民主供應鏈」倡議，緊接著台積電宣布赴美投資，賴總統與台積電董事長魏哲家聯袂召開記者會後，獲得施振榮、蔡明忠等多位工商界領袖的正面回應，普遍民眾也抱持支持態度。

    關於由公民團體發起的大罷免，該人士說，年前因藍白在國會惡意凍刪總預算，激起民怨，許多國民黨立委選區的連署份數迅速達標，也讓國民黨急著在春節後提出反制，急忙找青年軍或有黨籍背景的地方人士，領銜提案要罷免綠營立委，卻接連發生，領銜人資格不符、冒名連署，甚至是「死人連署」等烏龍案件，搞到連藍營自家人都看不下去。

    話鋒一轉，黨政人士說明，民進黨為維持罷團的公民主體性，也避免「當家鬧事」之嫌，雖讓台派輿論有些不滿，卻因近期藍營報復式罷免，讓民進黨找到角色，以「顧好立委、守護公民」為主軸，籌組律師團協助被「惡罷」的綠委，也維護民團在連署罷免的權利。

    此外，黨中央發言系統近期在議題攻防上戰力滿點，發言人吳崢及韓瑩等人，每天上午透過記者會等形式，強力進行議題的攻防、政策辯護以及時事回應，也針對被國民黨惡意罷免的綠營民代，協助法律行動上的攻防。

    黨政人士強調，面對國內外變局，由賴總統率領的執政團隊，府院黨將在各自崗位上分進合擊。即便行政團隊面對朝小野大的國會，包括總預算被惡意凍刪、以及財劃法修法對中央執政造成的影響，除持續採取必要的憲政程序救濟外，更將擴大社會面溝通，以獲得大眾認同整體政府施政藍圖；而中央黨部也將持續扮演助攻角色，協助行政團隊做各式政策宣傳。

    至於，傳出黨中央下週末將展開的政策宣講會，黨政人士表示，向人民說明政策方向本身就是執政黨的工作，當然也不排除進行下鄉宣講等任何形式。

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