續推轉型正義2.0 威權象徵還有710處 國防部、教育部、退輔會最多

賴政府上任後續推轉型正義2.0，行政院2月核定函頒「轉型正義階段政策重點策進方案」，對於外界關切的中正紀念堂部分，行政院表示，短中期將以空間轉型的過渡計畫，鬆動現狀地景威權性及空間使用的想像。（資料照）

2025/03/08 15:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴政府上任後，續推轉型正義2.0，行政院2月核定函頒「轉型正義階段政策重點策進方案」，對於外界關切的中正紀念堂部分，行政院表示，短中期將以空間轉型的過渡計畫，鬆動現狀地景威權性及空間使用的想像。此外，促轉基金今年編列約1.4億元挹注部會推動轉型正義業務。

行政院2月核定函頒「轉型正義階段政策重點策進方案」，以「深化自由民主、確立普世人權」為願景，並設定「政府帶頭、整全架構」及「社會參與、公私協力」兩大原則，並以「完備法制政策」、「還原歷史真相」、「省思歷史記憶」及「強化民主韌性」為四大目標。

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對於威權象徵處置現況，根據統計，內政部列管截至2024年12月共941處，待處置710處，其中國防部250處（27%）、退輔會55處（6%）、 教育部104處（11%）和地方政府275處（29%），行政院表示，將加速威權象徵處置，分類分階推進，並結合空間改造、教案研發等，運用補助與輔導機制，重點強化推動。

行政院表示，轉型正義會報將成立「還原歷史真相小組」，至於現有的「中正紀念堂轉型推動專案小組」，將著重處理推動中正紀念堂轉型，目前短中期將採空間轉型的過渡計畫，藉以鬆動現狀地景的威權性及空間使用想像。官員說，事實上，銅像大廳儀隊去年7月15日起也已至戶外操演，逐步降低對個人的威權崇拜意涵。

另外，人權處將邀集部會籌組「深化轉型正義教育工作小組」，以及「省思歷史記憶工作小組」，藉以分類分階推進、加速威權象徵處置，並由點至面串連不義遺址空間記憶，且由民主人權角度補充詮釋文化資產。

至於推動轉型正義的法制面部分，官員說，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」今年1月已修正施行，至於「促轉條例」將全文修正，並更名為「國家推動轉型正義法」，此已研擬多時，將於完善後推出修法。「不義遺址保存條例」待立院審議中，後續還有備受關注的制定「加害者識別及處置專法」以及推動中正紀念堂組織轉型必要的法制將持續推動。

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