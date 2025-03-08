郭智輝「蒙古症」比喻失言風波 唐氏症基金會痛心：加深歧視

經濟部長郭智輝失言惹議。（資料照）

2025/03/08 15:03

〔記者邱芷柔／台北報導〕經濟部長郭智輝在接受專訪時談及台積電與英特爾的合資問題，竟用「娶蒙古症媳婦有長期負面影響」作比喻，掀起輿論炸鍋，唐氏症基金會董事長林正俠今（8日）痛心表示，身為國家高層，郭的發言不僅加深社會偏見，也對唐氏症家庭造成極大傷害。

「很久很久沒有聽到社會用『蒙古症』這個稱呼來指稱我們的孩子，尤其在3月21日世界唐氏症日前夕，倍感痛心。」針對郭智輝失言惹議，林正俠也在社群平台發文。雖然經濟部火速道歉，今天中午郭智輝發出聲明，向受傷害的病友致歉，並承諾深刻反省，未來謹言慎行，但輿論依舊沸騰。

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林正俠受訪時表示，郭身為國家重要首長，這樣的發言有失人格，不僅誤導社會，也讓基金會多年倡議的努力化為泡影，他強調，唐氏症與遺傳、家族無關，社會不該用病症標籤任何人，基金會多年來努力倡議、推動共融，如今卻聽到這樣的言論，讓人難過。

「也許我們的努力還不夠，但是我們仍然願意相信，台灣社會是進步的，我們所處的社會是友善的」，林正俠說，「身心障礙者權利公約」、「身心障礙者權益保障法」是法律上給予的平等權利，但更希望的是，社會真正的包容多元和彼此理解，這也是唐氏症基金會一直努力的目標。

3月21日是世界唐氏症日，唐氏症基金會將於3月15日至23日於台北車站大廳舉辦特展。林正俠表示，「台北車站」是台灣最有共融指標意義的場所，誠摯邀請郭部長前來參觀，「我們可以為您提供最好的導覽，讓您深入了解唐氏症，並看到這些孩子與家庭，和大家都是一樣的。」

針對這起風波，衛生福利部社會及家庭署副署長張美美表示，應強化官員對身障議題的認識，並提升社會對障礙者的尊重與包容，她坦言，社會仍不時出現歧視性言論，未來會持續加強宣導，避免類似事件再發生。

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