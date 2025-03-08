國民黨基隆黨部聲援罷免綠營議員 鄭文婷批藍營行為「不演了」

罷免鄭文婷志工在仁愛市場前連署，由國民黨基隆市黨部發言人潘艾嘉（左）帶領。（記者羅國嘉攝）

2025/03/08 15:12

〔記者羅國嘉／基隆報導〕藍營為反制綠營罷免基隆市立委林沛祥，由民間團體發起、國民黨基隆市黨部的聲援，展開罷免民進黨籍市議員鄭文婷與張之豪的連署行動。今（8）日藍營支持者在仁愛市場前展開連署活動，由黨部發言人潘艾嘉帶領。潘艾嘉指出，國民黨此次站出來聲援罷免民進黨議員，主要是為反制民進黨過去的罷免市長謝國樑案，並且防止社會資源再度浪費；鄭文婷批，國民黨的聲援行為根本是「不演了」。

公民團體「基隆絕沛」發起針對林沛祥的罷免提案。上月，該團體已將3355份罷免提議人連署書送交中選會，目前第一階段的結果仍在等待中；為此，藍營也發起反制行動，並由民間團體基隆市公共事務學會發起，針對鄭文婷與張之豪進行罷免，兩名議員的第一階段連署仍需補件。

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潘艾嘉在活動現場強調，民進黨的罷免案已經給基隆市造成相當大的損害，讓市民感到疲憊且耗費大量社會資源。因此，國民黨希望透過這次行動「以戰止戰」，維護基隆的和諧與穩定。

潘艾嘉表示，罷免鄭文婷的原因，先前東岸商場爭議中，她並沒有站在市民的立場發聲，還有議員也不適任，對市府推行的騎樓整平政策，在網路上有錯誤的示範，她比較想選立委，比較沒有專注自己議員的服務，透過罷免維護市民的權益。

鄭文婷回應，罷免她的行動從一開始就由國民黨主導，並且批評國民黨的聲援行為根本是「不演了」，國民黨自打嘴巴。說她沒有服務根本就是睜眼說瞎話，今天國民黨的連署攤位被民眾嗆，「選不贏就要罷免人家」，就可證明她有沒有服務。

鄭文婷強調，東岸商場爭議她都是站在市民的立場，她從頭到尾都主張是市府的財產，但市長強行破壞門鎖的行為，在程序和手段上都不對，即使不起訴也不代表這樣的行為是可以、合法的，國民黨不要誤導市民、抹黑她。

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