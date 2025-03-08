竹市雙罷免 二階連署口號、文宣齊出

不好用的、用不到的，就果斷「斷捨離」，新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署已開始，包括各種口號及罷免文宣也紛出爐，號召市民參與罷免連署。（取自市議員劉康彥臉書貼文）

2025/03/08 15:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（藍委鄭正鈐、涉貪停職市長高虹安）的第二階段連署活動從6日展開後，首日就有超過4千份連署書，其中市議員劉康彥服務處也在民進黨竹市黨部協助市民連署收件，劉康彥也發出相關文宣，以「不好用的、用不到的，就果斷地斷捨離」，號召市民站出來參與連署，陽明交大法律學者林志潔服務處也印製罷免文宣，告訴市民為何要罷免鄭正鈐及高虹安，更推出外送及到府收連署書服務，都引起市民熱烈迴響。

民進黨竹市黨部及9名市議員服務處此次與罷免公民團體合作，都在服務處開設實體連署站，且為號召市民參與二階罷免連署，有的採Uber外送服務模式，由志工到府收件或外出協助指導如何填寫連署書，有的更是隨身攜帶罷免連署書，採口耳推廣模式出動出擊。

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有的錄製填寫罷免連署書的教學影片，有的則印製罷免文宣，向市民說明為何要罷免鄭正鈐及高虹安，還有罷免的相關時程等，讓市民可了解此次大罷免行動所展現的公民力量與意義。其中市議員劉康彥也發文推罷免口號，以「不好用的、用不到的，就果斷地斷捨離」，號召市民站出來參與二階連署，同時今天下午1點到5點也在民進黨竹市黨部加班收件，除週一到週五上午9點到下午5點，也利用今天婦女節，號召女力站出來，下架不適任的國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職無心市政的高虹安。

新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署已開始，包括各種口號及罷免文宣也紛出爐，號召市民參與罷免連署。（取自林志潔臉書貼文）

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