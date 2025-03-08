反制大罷免！ 國民黨台中市黨部：全面宣戰，沒有再客氣了

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，罷綠委一階儘速補件「全面宣戰，沒有再客氣了」。（記者黃旭磊攝）

2025/03/08 14:34

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市國民黨大里霧峰區黨部暨民眾服務社，今天經青年設計師改造剪綵開幕，國民黨台中市黨部主委顏文正、台中市議員林碧秀及蘇柏興、台中市工策會副總幹事林家興等多人到場，由於民進黨持續協助台中市國民黨6席立委二階罷免連署，顏文正在場表示，罷綠委一階儘速補件「全面宣戰，沒有再客氣了」。

國民黨大里霧峰區民眾服務社翻新揭牌茶會，今天在大里區中興路舉辦，台中市農會理事長魏敏昭等多人致贈花圈吸引上百人聚會，由於台中市6名藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣一階全數過關，罷團於7日領取二階表格火速進行進行罷免，顏文正今天在黨部掛起「反惡罷、護台中」告示，宣布全面向罷免行動宣戰。

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顏文正説，罷免兩名民進黨立委沒有經驗，提議書資格未達門檻「怎麼會搞成這樣」，將在10天內儘速補件，可望樂觀進入二階連署，屆時將協助啟動宣講「全面宣戰，沒有再客氣了」。

由於罷免綠委何欣純及蔡其昌，第一階段提議人數未達門檻，且66人及83人進行「死亡連署」，在場藍營人士強調，大里一帶民眾不喜歡罷免這件事，反罷免、不怯戰，對於惡質罷免「惡罷」會選擇迎戰。

罷團強調，台中罷免何欣純連署處在太平區黨部（東平路）及大里區黨部（中興路），會有專人協助填寫連署提議，志工正著手補件送中央選舉委員會審核。

國民黨台中黨部掛起「反惡罷、護台中」告示。（顏文正提供）

國民黨大里霧峰區民眾服務社翻新啟用。（記者黃旭磊攝）

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