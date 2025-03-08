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    藍北市黨部動起來反制 黃呂錦茹：在野合作罷「雙吳」有信心

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（8）日表示，這個月會在全市12區發起反罷免、罷免活動。（記者田裕華攝）

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（8）日表示，這個月會在全市12區發起反罷免、罷免活動。（記者田裕華攝）

    2025/03/08 13:29

    〔記者何玉華／台北報導〕在國民黨青年軍提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案補件，日前完成遞交中央選舉委員會後，藍綠大罷免對決可謂正式展開，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（8）日表示，這個月會在全市12區發起反罷免、罷免活動，她認為，吳思瑤、吳沛憶的仇恨值高，若在野合作，罷免案絕對會通過；被追問是否跟民眾黨接觸時則表示，是要結合的夥伴之一。

    黃呂錦茹上午出席市黨部舉辦的國父孫中山先生逝世100周年緬懷紀念植樹活動後受訪，被問到市黨部是否已針對罷免案進行組織動員，她表示「有」，從這個月開始發起反罷免，規劃在12區進行一連串的里民、黨員、社團或慶生會活動，凝聚黨員、朋友或支持者，保住5名立委。

    另對於第1、5選區兩席民進黨立委吳沛憶、吳思瑤，黃呂錦茹說，她們兩人的仇恨值都很高，若在野黨再次團結來罷免，力量一定夠，而且絕對會通過，對罷免吳思瑤、吳沛憶充滿信心。是否會跟民眾黨接觸？她說，民眾黨是國民黨在在立法院重要的夥伴，也是要結合的罷免和反罷免夥伴之一。

    至於是否會提供資源啟動罷免組織戰？黃呂錦茹表示，沒有想過投入經費支援民團，因為罷免活動是不是可以捐款或向社會募款，現在還找不到相關的法源，都要依據法律，目前都是由黨員自己募款、自己籌款來做罷免活動的經費。

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