「葉霸」簽署罷傅崐萁！曹興誠致敬：她是花蓮罷免精神領袖

葉春蓮（左）手捧東社副社長送上的鮮花，與聯電創辦人曹興誠在花蓮秋朝咖啡館會面，曹興誠說，非常佩服尊敬葉老師的勇氣，希望她成為帶領花蓮罷免的精神領袖。（記者花孟璟攝）

2025/03/08 13:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮花崗國中退休老師「葉霸」葉春蓮，2日在國民黨立委傅崐萁的國政說明會時，在台下嗆「通匪」，竟被傅崐萁夫婦的警察隨扈及工作人員驅逐出場，為此聯電創辦人曹興誠今天會同台灣東社送上百合花束，葉老師也當場完成罷免連署。曹興誠說，佩服葉老師對花蓮的關懷和勇氣，更當面在傅崐萁的陣營活動直接斥責他，非常值得尊敬。

曹興誠昨晚衝花蓮後山，為罷免傅崐萁首場現場連署活動現場短講，吸引大批熱情支持的花蓮人「感謝曹董來幫花蓮」！今天一早曹興誠從下榻飯店步行至「秋朝咖啡」，台灣東社安排與葉春蓮老師會面，同行者還有獨立媒體人黃信龍、前日本產經新聞台北支局長矢板明夫、名嘴黃澎孝、洪三雄等。

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從學校下山的葉老師則徒步走到咖啡館，路上還有「粉絲」求合照。葉老師笑說，以前大家看到她，只敢私下偷偷說「葉霸、葉霸來了」，現在突然很多人認得她！見到昔日學生台灣東社社長吳建銘，葉老師更開心大喊一聲「建銘」，被老師這樣喊，吳建銘笑開懷！眾人就在咖啡館門口相見歡。

現場不僅送上百合花束給葉老師，葉老師也在曹興誠等在場所有人見證下，完成罷免傅崐萁二階段連署書。送花的台灣東社副社長賴秋淑說，葉老師說「花蓮發臭了」，真的講出花蓮人心聲，但過去很多人不敢講出來，葉老師的正義之聲就像春雷乍響，把花蓮人都喚醒了，花蓮又有希望了！

曹興誠說，台灣人不能等到共產黨來才要後悔，沒了自由民主，一個人連言語、思想的自由沒有，這次才了解到，很多花蓮人竟連簽罷免連署書都怕，無法想像在自由民主的台灣，選舉罷免權天經地義的台灣，花蓮人卻感到害怕，這是不對的，希望葉老師做為罷免行動的精神領袖，帶領花蓮人站起來罷免，把令人感到威脅害怕的惡霸去除。

曹興誠說，他很敬佩尊敬葉老師，對花蓮人的奉獻和關懷，關注台灣的民主、自由、主權、獨立，最重要是能在這個傅崐萁的陣營當中、群敵環繞下直接斥責他，這需要很大的勇氣，因此特別到花蓮給老師加油、向她致敬。

葉春蓮說，當天完全沒想到自己會進去傅崐萁的場合，形容自己「像一隻誤闖叢林的老兔子」，她約球友打桌球，結束後經過體育館發現有贈送樹苗，她以為是林務局的贈苗，走進去館內也沒有人攔她，後來傅崐萁拿麥克風開始臭罵民進黨，本來她還沒有很生氣，因為花蓮人太多人在罵民進黨了，但一聽到傅又開始妖言惑眾哄騙鄉親，她氣得指著罵「傅崐萁你不要再到處做壞事、通匪」。

「老實講，我非常尊敬民進黨」，葉春蓮說，本土政黨在台灣執政，不斷被指責，為什麼要外來政權執政，這些人才會覺得正確？這幾年民進黨做了很多外來政權沒有做的、做不好的，原因是外來政權沒有誠意，她質問，外來政權從來沒把台灣及跟台灣人放在眼裡、放在心裡，他們有嗎？

葉春蓮說，如果這次事件可以在花蓮起一些良好的反應，幫助推動罷免，她會很高興，這艱難的任務再困難還是要做，盼大家要繼續努力，堅持到最後一刻。

名嘴黃澎孝說，感謝葉老師率先站出來推第一把，大罷免的前線後山開始啟動，牆倒眾人推，大家一起把這個高牆推倒，若能把傅崐萁罷免掉，將會在台灣民主憲政的歷史上寫下漂亮的一筆；矢板明夫也說，在花蓮，傅崐萁出現的場子，都不讓媒體去拍照，不讓媒體隨便去報導，顯示花蓮還沒有完全民主化，大罷免某種意義上將讓台灣民主化更加完整。

葉春蓮展示她寫好的罷傅連署書，相當開心。（記者花孟璟攝）

花崗國中退休老師葉春蓮，因為公開在傅崐萁國政說明會上嗆通匪，聲名大噪，今天在曹興誠等人見證下，完成罷傅連署二階段簽署。（記者花孟璟攝）

現場民眾拿出花崗國中三十多年前畢業紀念冊，葉春蓮老師年輕時英氣勃勃，綽號「葉霸」、「葉大俠」，嗆傅也充分展現俠女風範。（記者花孟璟攝）

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