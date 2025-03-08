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    國民黨北市黨部辦中山先生紀念活動 僅2民代到場

    國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人，一同出席由台北市黨部所舉辦的「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人，一同出席由台北市黨部所舉辦的「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動。（記者田裕華攝）

    2025/03/08 13:01

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部今（8）天早上在逸仙公園舉辦「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安都出席，民眾到場踴躍，民意代表僅見身兼國民黨組發會主委的立委許宇甄、台北市議員秦慧珠到場；市黨部表示，正值議會休會，委員會安排出國參訪行程，多數議員未能出席。

    台北市黨部主委黃呂錦茹表示，今年是孫中山先生逝世100週年紀念日，黨中央發起在全台各地舉辦多場紀念活動，市黨部選擇在中山先生第二次來台下塌的梅敷屋種植白梅樹，讓民眾重溫他與台灣的深厚淵源。紀念活動一開始領唱「國父紀念歌」，主辦單位為來賓準備了歌詞小抄，只有朱立倫未拿、未看小抄唱完整首。

    不少民眾出席紀念活動，但台上有限的座位未坐滿，除了黃呂錦茹、朱立倫、蔣萬安與贊助活動樹苗的中華民國遊艇公會理事長陳朝南、世界林氏宗親總會榮譽理事長林忠男，另一側只有許宇甄與秦慧珠；市黨部表示，議會休會，委員會安排出國參訪行程，多數議員未能出席。

    屢與黃呂錦茹有衝突的鍾小平也未出席活動，黃呂錦茹被問到鍾小平說國民黨中央撥出幾十萬元支援罷免，市黨部與青年軍並沒有出錢時表示，民眾、青年的熱忱，跟有沒有拿誰的錢不能相提並論；至於是否要將鍾小平送考紀會，她表示，若有違反黨紀就會處理。

    此外，黃呂錦茹之前曾說部分年輕人對鍾小平有意見，今再被問到基層是否對鍾小平相當不滿時表示，「這些就不談了，看他以後的表現怎樣」。

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