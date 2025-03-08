嘉縣各農會總幹事出爐 僅義竹鄉有異動

嘉義縣各鄉鎮市地區農會3首長名單。（嘉義縣農會提供）

2025/03/08 12:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣各鄉鎮市地區農會理事長選舉及總幹事聘任結果昨天全數出爐，17位農會總幹事中有16位連任，原義竹鄉農會總幹事翁乃馨未連任，新任總幹事由同家族的親戚翁育彬獲聘任。

嘉義縣各鄉鎮市地區農會理事長、常務監事、總幹事，分別為水上鄉農會 李耀宗、江宗勳、林滄賢；太保市農會莊榮欽、葉豊仁、黃靜玉；大林鎮農會廖明和、謝汶勳、簡維彥；民雄鄉農會張永和、劉振炎、陳加茂；新港鄉農會張秀安、王世杰、林雅欣。

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溪口鄉農會邱宗毅、吳世舟、劉純婷；梅山鄉農會吳信忠、王源成、黃書賢；竹崎地區農會林傳茂、劉佳峰、林孟怡；番路鄉農會黃瓊賢、莊振基、趙幸芳；中埔鄉農會田坤顓、林武揚、李甯潔；朴子市農會周三福、黃樹木、田志強；六腳鄉農會陳杉才、侯勝堂、陳宥樺；東石鄉農會陳國堂、蔡春福、張淑芬；鹿草鄉農會陳榮華、林添旺、陳健平；布袋鎮農會黃登福、蔡泳沂、林瑞蓬；義竹鄉農會翁永寧、顏明岳、翁育彬；阿里山鄉農會安達明、許榮昌、安勝豊。

嘉義縣各鄉鎮市地區農會選舉，選情大多單純，主要為民雄鄉農會、溪口鄉農會在理事選舉有競爭，結果在野派均在理事選舉落敗，現任總幹事也均獲聘任；義竹鄉農會有翁乃馨、翁育彬2人登記總幹事候聘，屬同家族，並未競爭，結果由翁育彬獲聘新任總幹事。

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