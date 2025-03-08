拋新北市立大學構想 劉和然：成為城市發展的智庫

新北副市長劉和然表示，設市立大學，成為城市發展的智庫，為市政規劃提供專業建議，避免政策隨著執政者更迭而產生斷層。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/08 13:02

〔記者羅國嘉／新北報導〕有意參選下屆新北市長的副市長劉和然，從基層教師又投身公務體系服務已38年，日前接受本報《官我什麼事》專訪時，拋出「創辦新北市立大學」的構想，今（8）日他到三重大都會棒球場練習慢壘受訪時強調，這所大學將不同於傳統學制，而是以「回流教育」、「社區大學整合」及「公務人員培訓」為核心，成為城市發展的智庫，為市政規劃提供專業建議，避免政策隨著執政者更迭而產生斷層。

劉和然指出，自己從基層教師起步，進入公務體系至今已有38年，其中18年在市府服務，涵蓋教育、環保等多個領域。當前的政策規劃往往受限於短期施政目標，缺乏長遠研究與累積，因此他認為新北市應該擁有一所市立大學，以研究型機構的角色，為城市發展提供持續性的智庫支援。

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劉和然說，「這所大學並非單純招收高中畢業生，而是強調回流教育，例如AI科技進步迅速，教師、公務員及社會人士都需要在職進修，市立大學可成為終身學習的平台。」像現有的社區大學、婦女大學、勞工大學等資源分散，市立大學可成為統籌中心，整合教育資源，提供更具系統性的學習環境。

此外，他也提到，公務人員訓練中心的功能可納入市立大學，強化政府內部專業培訓。舉新北大巨蛋為例，新北市就成立小組研究，透過各種指標展開選址，要在這兩年內動工不易，這時市立大學就能扮演延續施政的重要角色。因此這所大學不僅是教育機構，更是「城市發展智庫」，透過中長期研究，為市政規劃提供專業建議，避免政策隨著執政者更迭而產生斷層。

針對外界關切少子化問題對大學設立的影響，劉和然回應，新北市立大學的設計與傳統大學不同，著重於成人與專業進修，並不受少子化衝擊。他認為，在近期財劃法通過、財源較為穩定的背景下，正是評估市立大學可行性的合適時機。

劉和然強調，市立大學的設立並非短期內就能實現的計畫，而是一個值得深入研究與討論的政策方向。他期待透過討論與專家意見，讓這項構想更具可行性，最終為新北市的長遠發展奠定堅實基礎。

被問到這是參選起手式？劉和然直言，很多政治人物來擔任機關首長，常常想的是下一次選舉，需要一個短期的成效，這沒有錯，但市長侯友宜跟他都是事務官出身沒有任期限制，所以希望建構的是一個長治久安的制度，可以8年、10年擘畫一座城市的願景。#

新北市副市長劉和然練習揮棒打擊。（記者羅國嘉攝）

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