大罷免問政說明採總統立委大選「1.5」規格辦理 國民黨中央和地方動起來

因應大罷免，國民黨將在各地舉辦立委問政說明會，而且會採總統立委大選「1.5」的規格辦理，同時中央助講團與各級藍營民代要全體總動員。（資料照）

2025/03/08 12:57

〔記者施曉光／台北報導〕面對大罷免已正式進入第二階段連署攻防，藍營人士今日透露，國民黨高層及立法院黨團幹部與民眾黨主席黃國昌已有接觸討論，第二階段連署後民眾黨一定會投入，同時黨中央規劃要在各地舉辦立委問政說明會的場次綿密程度，將以總統立委大選「1.5」的規格辦理，除了成立一支中央助講團，各層級的藍營民意代表也都會全體總動員，黨中央的罷免指揮中心預定在2週內成立。

黨內人士指出，去年基隆市長謝國樑的罷免案，國民黨就在基隆市各行政區辦理2至3場宣講活動，接下來面對這一場的大罷免，將視為總統立委大選「1.5」，因此在立委問政說明會的場次安排程度上，會高於基隆市長罷免案，目前各地場次已經在做規劃，而且要成立中央助講團。

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至於中央助講團成員為何，這位人士表示，要等各地的立委問政說明會場次確定後，才會把所有可能人選都納入規劃，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫等藍營重量級人物都會是人選，而且各地宣講活動黨籍各級民代都要配合全體總動員。

據了解，一些中南部的藍營立委已經開始預約黨內一些聲量高、有戰力的人士，未來下鄉幫忙助講。

這位人士並透露，黨中央罷免指揮中心預定在2週內要成立，除了形式上，還會有類似宣示等一些實質動作出來，罷免指揮中心的成員除了黨中央幹部外，也會納入立法院黨團、智庫成員以及藍營高聲量的人士。

有關第二階段罷綠連署，民眾黨方面是否會給予馳援？黨內人士表示，其實在第一階段連署，白營方面早已有人先試水溫，因此第二階段民眾黨一定會來幫忙，像是罷免民進黨立委吳思瑤的第一階段連署，包括民眾黨副秘書長許甫、立法院民眾黨團主任陳智菡夫婦都有參與連署。

這位人士還說，由於第一階段連署還沒有到大熱戰的狀態，白營當然會保留安排，只是表達藍、白一定會站在一起，在第二階段連署後民眾黨就一定會投入，因為這不是個別政黨的事情，而是整個在野陣營與台灣社會的事。

當被問到目前藍、白雙方是否已有接觸商討？這位人士表示，國民黨高層及立法院黨團幹部與民眾黨主席黃國昌都有接觸互動，但如何談的還不清楚。

對於外傳白營方面有人放話質疑國民黨罷綠連署「太爛」、「1%都達不到」，並觀察未來是否有機會參加立委補選，黨內人士回應，在藍、白合作對抗大惡罷的過程中，一定會有很多人見縫插針，挑弄藍、白敏感神經，傳聞是否有人添油加醋、斷章取義，不得而知。

據指出，大罷免熱戰已經難免，進入第二階段連署後，藍、白會在廢死公投議題上合作，而且白營絕對會站在支持的立場，不論公投或對抗綠營大惡罷，藍、白合作結構非常穩固。

至於未來可能的立委補選，這位人士說，前提是要罷免或防守成功，才會開啟補選的可能性，現階段藍、白雙方一定不可能討論補選的事情，而是兩黨要先合作對抗民進黨，一旦到了補選階段，藍、白當然會有合作空間。

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