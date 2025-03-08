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    藍擬推多項公投反制罷免 朱立倫：有共識的是反廢死

    國民黨主席朱立倫表示，有很多人提出各種公投議題的想法，目前有共識的是反廢死。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫表示，有很多人提出各種公投議題的想法，目前有共識的是反廢死。（記者田裕華攝）

    2025/03/08 11:33

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨有32名立委面臨罷免浪潮，黨內為了反制將另闢公投戰場，除了反廢死公投，傳出也鎖定「反空汙」、「恢復部分國定假日」、「反台積電出走」等多案，企圖扭轉劣勢；國民黨主席朱立倫今（8日）表示，有很多人提出各種想法，有共識的是反廢死。陸續也會在各選區安排問政說明會，透過爭取還錢於民、還假於民的民生議題，讓選民看到在地立委的努力。

    朱立倫今天早上出席台北市黨部在逸仙公園舉辦的「國父孫中山先生逝世百年緬懷紀念植樹」活動，對於黨內另闢公投戰場牽制罷免，除了確認反廢死公投一案，是否會再增加其他議題，他表示還沒有共識，有很多人提出各種想法，反廢死公投是大家的共識，會努力的讓民眾表達意見，讓這樣的意見最後在公投的時候都表達出來。

    另對於地方組織反罷免的部分，朱立倫表示，過年後已先透過團隊的方式在各地暖身，目前各個選區的立委都分別在安排地方的問政說明會，他也跟很多的立委分別談到問政說明會的主題，重要的主題是透過財劃法修法，為地方爭取到多少的建設預算，以及為了避免浪費，刪減了很多可能造成浪費的預算，爭取還錢於民、還假於民的民生議題，希望透過這樣的地方的問政說明會，讓大家肯定在地立委的努力。

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