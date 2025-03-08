葉元之是全台大罷免頭號目標！吳靜怡建議爭取中間選民反制藍營動員

新北市板橋東區國民黨籍立法委員葉元之。（資料照）

2025/03/08 13:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，對此媒體人吳靜怡表示，罷免葉元之，不只是一場地方戰役，更是影響全台罷免的風向標，藍營可能動員其基本盤投不同意票，增加罷免難度，若投票率低於50%，同意票可能難以達標。

吳靜怡在臉書PO文表示，此次全台大罷免運動上，國民黨葉元之立委無疑是全台罷免行動的頭號目標，從柿子挑軟的吃、立院表現、阿罷之歌曲傳唱、到他近日助理事件引發公眾強烈不滿，險勝的選舉背景更成為罷免行動正當性與可行性最高人物，一位媽媽說：「我們需要一個真正為板橋發聲的代表！」

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目前罷免行動已高效推進至第二階段，若罷免成功，不僅將重塑板橋區的政治版圖，還可能掀起全台數十個選區的連鎖效應，成為台灣政治變革的關鍵轉折點，罷免葉元之，不只是一場地方戰役，更是影響全台罷免的風向標。

吳靜怡根據新北市第7選舉區（板橋區）近年立委、總統選舉數據進行分析，提出罷免葉元之第二階段（連署）與第三階段（投票）相關數據。

吳靜怡說，第二階段罷免連署需2萬3312人，已預估3萬492人參與，接近九成達標。綠營基本盤區域，30%的綠營選民參與連署「7萬5841×30%=2萬2752人，已接近門檻，綠營得票率高的地方有華中里、大觀里、居仁里、振義里，另也爭取中間選民，像是揭露葉元之爭議，激發選民參與意願，設置臨時連署點，吸引路過民眾參與。預估連署人數底標3萬492人。

吳靜怡續指，第三階段罷免投票需5萬8280票同意，且高於不同意票，預估6萬8413票，七成有望通過，需爭取中間選民華東里、鄉雲里支持，民眾黨在新北市的支持率約25至30%，尤其在崑崙里、溪福里，強調葉元之不足，爭取認同，預估同意票數底標：6萬8413票。

吳靜怡分析，藍營可能動員其基本盤（約7萬8134票）投不同意票，增加罷免難度，若投票率低於50%（約11萬6561票），同意票可能難以達標，故爭取中間選民支持、保持投票動力是罷團重要任務，以確保同意票大幅領先不同意票，葉元之靠46.11%的得票率勉強贏過羅致政（44.76%），只贏了2293票，根本站不穩！選民對他的認可度急遽脆弱，如果葉元之被成功罷免，將直接衝擊國民黨在板橋區的政治勢力，不只擴大聯動雙北大罷免氣勢，更能直接影響2026年新北市市長的選情。

吳靜怡直言，罷免葉元之，會成功！也一定要成功！行動起來，一起改變板橋的未來！

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