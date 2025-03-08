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    遭謝龍介控「背後捅刀」 林俊憲：刪減台南預算的是你吧？

    立委林俊憲。（林俊憲服務處提供）

    立委林俊憲。（林俊憲服務處提供）

    2025/03/08 12:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林俊憲、王義川昨日在記者會點名國民黨立委謝龍介刪台南預算「害台惡質立委」出來面對，謝龍介則稱他不介入初選，但有同意陪林俊憲開直播拉抬聲勢，害陳亭妃都來說話，林俊憲正面給笑臉，背後捅好幾刀，沒有江湖道義。對此林俊憲反批，謝龍介就是投下贊成刪台南預算，真正在背後捅台南一刀的，不就是你嗎？

    林俊憲在臉書PO文表示，早上的記者會，他出示的證據清清楚楚，謝龍介就是投下贊成刪台南預算，但他不敢正面回應質疑，反而翻舊帳，拿一部從沒上架過的影片，說林俊憲這是「捅他一刀」，轉移焦點，大家也知道，林俊憲一直有在拍各立委辦公室開箱的影片，甚至不同黨籍都拍過，國民黨、民眾黨、時代力量都有。但獨獨有一個人拍完了卻從未播出，就是謝龍介的。

    林俊憲指出，為什麼？因為去年拍完沒多久，國民黨就開始搞出擴權法案，接著一波又一波的各種惡搞，認識這麼久，原本以為謝龍介當上立委後，就算不同黨派也還能溝通，至少總不至於回頭傷害台南吧？結果呢？傅崐萁一聲令下，台南的預算你說砍就砍，毫不猶豫。

    林俊憲續指，林俊憲跟謝龍介的例子，不正是台灣人選出這些國民黨立委後的寫照嗎？從期待到失望再到憤怒，最後受不了，才決定出來罷免他們，真正為你好的人，才敢直接指出你的錯誤，既然你確實有投下贊成刪除，就要勇敢面對，別再扯些有的沒的，鄉親都在等你解釋。

    林俊憲直言，龍介啊，希望你要記得，在身為國民黨不分區立委之前，你首先是個台南人。

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