王毅稱日本人與台獨勢力「暗通款取」 矢板明夫：我做對了

日本媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/03/08 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅7日宣稱，聯合國大會第2758號決議徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」、「藉台灣生事，就是給日本找事」。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，印太戰略是安倍前首相提出的，得到了川普總統的支持，看到王毅如此氣急敗壞，我再次意識到「我做對了」。並且下定決心，今後要在這條路上繼續走下去。

矢板明夫在臉書PO文表示，今天下午朋友告知「王毅今天在記者會上說的話，好像是在批評你喔！」讓他吃了一驚，連忙上網去查看記者會的全文，才弄清楚了來龍去脈，原來，中國的外交部長王毅在今天的人大記者會上，批評了最近的日台關係和印太戰略，所以這位朋友馬上聯想到了矢板明夫，首先，王毅在回應中日雙方因應台灣議題時，抨擊說「日本仍然有人，與台獨勢力『暗通款曲』」。強調他要正告這些人，與其說「台灣有事，就是日本有事」，倒不如說「借台灣生事，就是給日本找事」。

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矢板明夫指出，大家都知道，「台灣有事，就是日本有事」是安倍晉三前首相說的。現在的石破茂首相，本來是相對「親中」的，但是自從2月7日到美國見了川普總統之後，就開始回歸安倍路線、加大力度支持台灣了。這引起了中方的不滿。今天王毅的發言，應該是有敲打石破首相的意思，至於王毅提到的，與台獨勢力「暗通款曲」的日本人，矢板明夫應該算一個。前不久矢板明夫在「台灣國」的活動上做了一個專題演講。這些事情，中方一定瞭如指掌。不過，矢板明夫認為，「支持台灣、反對中國霸凌台灣」的聲音，在今天的日本，已經是主流的意見。

矢板明夫續指，另外，王毅還批評了印太戰略。他說「美方推出所謂『印太戰略』這麼多年了，為區域國家做了什麼？除了挑起事端，製造分歧，什麼都沒有。可謂『成事不足，敗事有餘』。」印太戰略是安倍前首相提出的，得到了川普總統的支持。其目的就是對抗以中國為核心的「亞太」概念，防止中國的對外擴張，同時捍衛包括台灣在內的周邊國家的自由和民主。出於對安倍前首相的尊敬和認同，矢板明夫去年成立的智庫，就取名為「印太戰略智庫」。

矢板明夫直言，看到王毅如此氣急敗壞，我再次意識到「我做對了」。並且下定決心，今後要在這條路上繼續走下去。

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