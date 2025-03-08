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    藍營又一疑美論 連勝文：老美做生意不留餘地，自己從未遇過好人

    國民黨副主席連勝文。（資料照）

    國民黨副主席連勝文。（資料照）

    2025/03/08 10:49

    〔記者施曉光／台北報導〕台積電赴美投資設廠及設立研發中心，在藍營引起質疑聲浪，國民黨副主席連勝文7日晚發文狠酸台積電被「邀請」前往美國，並質疑「老美做生意，很少像華人一樣，會有給人留餘地，或是留一點給別人吃的這種觀念」，「至少在我過去工作的場域當中，從來沒遇到過這種好人。」

    他並提醒大家最好希望台積電的廠不要蓋太快，否則等到所有投資擴廠計劃都完成後，「老美就有很大的誘因把台積電變成『美積電』了！」屆時台灣怎麼辦？或是台灣的安全是否因此受到影響？「我想這些應該都不是老美會考慮的事！」

    連勝文表示，像美國總統川普這種從紐約不動產商戰中廝殺出來，以及他身旁一票由紐約避險基金，或美國大企業老闆所組成的內閣團隊，「很難想像在他們的思維當中，會為台灣的利益考量！對老美而言，既然你民進黨有求於我、甚至要靠著我狐假虎威，那我就一定把你吃得死死的，吃乾抹淨也只是時間問題！」

    連勝文指出，只要台灣在國際地緣政治上一面倒的傾向一方，結果就是被對方拿捏得死死的，只能令人予取予求，因此不論他個人或國民黨都持續主張，台灣應該在地緣政治中維持等距交往的一個平衡狀態，尤其是與台灣有重大利害關係的國家與區域，一定要創造一個和平友善的環境，這樣對台灣最有利，而且台灣也不會永遠受制於人！「最怕就是當權者為了維護自己的權力及金錢利益，越走越偏，最終導致台灣變成活生生的冤大頭！」

    連勝文認為，美國人要把台積電變成「美積電」的方法很多，最簡單的就是在未來要求台積電分拆在美國的事業，成為另外一家獨立的美國公司，同時要求台積電釋股，引進美國股東，再組成完全由美方主導的董事會，屆時雖然台積電還是大股東，營收可以合併報表，甚至還可以認列售股所得，但這家新的美國公司就完全是由美國人主導了，搞不好還倒過頭來跟台積電搶生意！他提醒，過去美國幾個科技巨頭如Google或FB，也曾因為反壟斷問題，被強制要求分拆，若是半導體還牽涉到美國國家安全的問題，他認為「老美真的不會客氣！」

    他還說，在美國企業的環境當中，挖角與跳槽是司空見慣的現象，所以台積電如何在美國的企業文化中，確保自己的營業機密不外流，讓他感到非常好奇！

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