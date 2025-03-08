國際婦女節 朱立倫發文承諾推動更多友善女性政策

今天是國際婦女節，國民黨主席朱立倫上午在個人臉書發文向全天下女性道賀婦女節快樂。（截圖自朱立倫臉書）

2025/03/08 10:28

〔記者施曉光／台北報導〕今天是國際婦女節，國民黨主席朱立倫上午在個人臉書發文向全天下女性道賀婦女節快樂，他強調，國民黨從地方到中央，以行動展現對女力的支持，並承諾會推動更多友善女性的政策，打造幸福、平等的社會環境。

朱立倫表示，無論是在家庭中、職場上，還是社會的各個角落，女性始終用溫暖、堅韌、專業的力量，撐起整片天空，母親、女兒、太太、媳婦，這些身份背後，是無數默默付出、勇敢前行的故事，在各行各業裡，越來越多女性突破框架，以專業表現獲得肯定，為整個社會帶來進步的力量。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，這些年看見更多女性的身影投入公共事務，從地方到中央，國民黨用行動展現對女力的支持，國民黨最重要的資產就是所有一路同行的志工與支持者，正是因為有大家的付出，國民黨才能一步步前進，把愛、和平與關懷帶到社會的每個角落。

他還說，國民黨是一個充滿愛的團隊，無論在國內追求團結、和諧，或是在兩岸維護和平、穩定，都會繼續努力，讓家和萬事興，未來也將繼續努力，推動更多友善女性的政策，打造幸福、平等的社會環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法