台大副教授唱衰台積電跌破500 她嗆：沒有的話敢跳海？

台積電將在美國投資千億美元，消息曝光引發外界熱議，台大管理學院副教授邱宏仁近日發文質疑，台積電股價可能跌到500元以下，還要求董事長魏哲家應下台並向全民道歉，引發外界批評。（圖擷自台大官網）

2025/03/08 10:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電將在美國投資千億美元，消息曝光引發外界熱議，台大管理學院副教授邱宏仁近日發文質疑，台積電股價可能跌到500元以下，還要求董事長魏哲家應下台並向全民道歉。對此旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文砲轟邱的說法是「牛糞」等級的評論，資深媒體人林育卉也在政論節目批邱「好大的口氣」，並嗆若股價沒有降到500元「敢不敢跳海？」

翁達瑞在臉書發文指出，台積電宣布加碼千億投資美國，學界人士的看法分成兩派：有人樂觀其成，也有人極力唱衰。前者的評論可稱為鮮花，後者的評論則是牛糞。

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翁達瑞批評，「邱宏仁的評論就是『牛糞』等級」，並質疑「邱宏仁在三十年前就取得博士學位，當年以副教授的職階受聘台大，至今仍是副教授」、「邱宏仁未曾有過自己的學術出版，少數期刊論文都是博士生的作品」、「邱宏仁曾經造假履歷，宣稱有多篇『即將出版』的頂級期刊論文，結果都是假的」。

翁達瑞也稱，檢視邱宏仁的履歷，發現一則明顯的造假。在邱宏仁的台大網頁，獲獎欄有一則造假的獲獎記錄，並指國際商務學會每年舉辦一次年會，並沒有最佳論文集。即使有，也不算獲獎。

翁達瑞說，他就是國際商務學會的會員，為了查證邱宏仁的造假得獎紀錄，他也挖出了自己的過往紀錄。

資深媒體人林育卉在政論節目《94要客訴》也批評邱宏仁「好大的口氣」，她表示魏哲家本人已強調投資不會影響台積電在台灣的發展，並嗆邱宏仁「敢不敢清空手上的台積電股票」。她也指出，若是下週台積電的股票沒有降到500元「你敢不敢跳海？」

PTT鄉民也對邱宏仁的說法紛紛質疑「800我就買爆了，還要500」、「亂喊誰不會，我喊200」、「跌破500，這是送分題還是送命題?」、「這台大？」、「你要分析也要基於事實邏輯吧」、「沒500換他道歉嘛XDD什麼咖」、「笑死哪位啊，現在是誰在那邊亂吹都可以當新聞就是」、「他是把台積電當成政府單位？」。

台大管理學院副教授邱宏仁近日發文質疑，台積電股價可能跌到500元以下，還要求董事長魏哲家應下台並向全民道歉。對此資深媒體人林育卉在政論節目批邱「好大的口氣」，並嗆若股價沒有降到500元「敢不敢跳海？」（圖擷自YouTube）

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