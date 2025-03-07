台積電在美增資擴廠 明居正：台灣戰略地位比烏克蘭重要

台大名譽教授明居正（前左）今在南市議會演講指出，台灣戰略地位比烏克蘭重要。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/07 22:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台積電將再加碼1000億美元（約新台幣3.29兆元）投資美國擴廠，很多「疑美論」唱衰台灣。台大名譽教授明居正今（7）日應邀在南市議會演講時破解指出，「川普2.0」強勢回歸，對美國而言聯俄抗中，台灣與烏克蘭都重要且不可能放棄，而台灣半導體優勢的戰略地位比烏克蘭重要，「台灣會難受但是會更安全」。

明居正表示，在全球電子產業中，台灣占極關鍵地位，儘管頂尖晶片設計、軟體細節仍由美國主導，但先進製程晶片製造工廠100％位在亞洲，台灣晶片占全球總量22％，以台積電為首的台灣晶圓代工業則占其中92%；若台灣因故有一年之久無法生產晶片，將為全球帶來至少5000億美元的損失，全球電子供應鏈直接停擺。

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明居正表示，美國總統川普與台積電董事長魏哲家同台宣布消息，還讓魏哲家先講，這樣高規格的禮遇，台積電的對手三星與英特爾最看得懂且「痛在心裡」；川普也公開說若中國侵略台灣「將是場災難」、「若台灣有事，這會有很大影響」，這句話中共也是聽得懂。可是偏偏國內就有些人裝睡聽不懂，甚至抺黑成「美積電」，唱衰台灣被掏空。

明居正表示，烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮會面翻臉吵架收場，其實是各有盤算在「演戲」各取所需，川普讓俄國普廷看到他有幫忙講話，更重要的是叫歐盟自己承擔解決烏俄戰爭問題，而澤倫斯基則賭拿領導烏克蘭有利地位，若未來與美國簽署稀土礦產合作協議也有所交代。

「美國認清 中共是最大威脅」

明居正表示，國內有人擔心川普放棄烏克蘭，明天就會放棄台灣，其實在川普的戰略排序，中共危險性高於俄羅斯，川普集中精力對付中共，將烏克蘭交給歐洲去負責，美國來保衛台灣，我們不要低估台灣的重要性，美國認清事實，中共才是二次世界大戰以來，對全世界民主與自由最大威脅。

面對世界大變局下，台灣應如何趨吉避凶向前行，中華民國自由通訊傳播協會、南市議會舉辦座談會，今日邀請明居正，以及文化大學教授陳松興、 政治大學國際關係研究中心資深研究員宋國誠三位名家作精闢分析，現場座無虛席。

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