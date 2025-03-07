藍白總預算刪凍案朗讀行動落幕 23小時45人接力唸不到一半：荒謬

經民連邀請45名公民在立法院外接力「朗讀」總預算案審查院會公報紀錄。（記者塗建榮攝）

2025/03/07 22:50

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今天（7日）通過國民黨、民眾黨團提案，排定12日審議表決中央政府總預算案覆議案。為抗議總預算審查漏洞百出，台灣經濟民主連合及台灣公民陣線昨天起連續兩天在立院群賢樓外舉辦「荒謬再現」行動，合計邀請45名公民接力「朗讀」立院關於總預算案公報紀錄，截至今晚9點合計23小時，參與者只唸完24冊中的約10冊，凸顯出藍白大量提案、無充分討論即蠻橫通過議案的荒謬。

經民連今晚9點公布戰況，2天合計有45名公民代表，包括詩人、劇場工作者、本土小黨代表、設計師、罷免團體志工、學者、學生、非政府組織成員等公民代表接力「朗讀」，表達對於總預算案的憤怒，更凸顯出總預算攸關各方各面民生，展現公民社會對此的關注及抗議。

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經民連說，23小時期間，僅完成共24冊公報中，自14冊第210頁到最後第24冊，還不足實際提案數的一半，範圍涵蓋通案刪減、委員會保留送院會處理，以及黨團提案等相關預算提案及決議。

至於院會報告所提委員會已決議刪除（67億元）及凍結部分，列於公報第1到13冊及第14冊第210頁以前，未及朗讀。這部分是在1月17日下午4點24分，由單一一次表決通過主席韓國瑜的宣告，荒謬地用一次表決通過完全不同部門、不同事項，且不同理由的預算刪除及凍結。經民連智庫已整理完畢，將於網路公布此等提案，以代替朗讀。

經民連智庫研究員黃承瀚指出，這麼多荒謬的預算案，經過長時間不間斷地「朗讀」才能完成近半，手握權力的藍白黨卻在傅崐萁集團的主導下，將院會審議討論限縮到零，整部預算審查僅准許發言5分鐘，即透過表決大幅刪減與凍結數千億預算，不僅是完全不負責任的立委展現，更彰顯藍白想透過預算審議癱瘓國家運作的企圖。

藍白預算提案理由模糊、複製貼上 民團批：刪凍預算當政治報復

參與朗讀的東華大學法律學系副教授范耕維及台灣公民陣線志工Nora指出，藍白立委很常利用模糊的形容以正當化刪凍預算的理由，甚至多案案由都是複製貼上的「未達目標」、「法制殘破不勘」，卻未指出具體問題，根本是欺負國家機關。

東海大學政治學系學生莊涵婷說，朗讀提案的過程中，真的覺得非常混亂。提案單一直進行塗改、修正，以及上百案的撤案，很明顯藍白立委的提案不是為了提案內容，而是為了提案而提案，只是單純政治報復，完全不尊重作為立法委員的職權，企圖讓台灣政府失能。台灣公民陣線志工Bonbon朗讀提案時，不禁憤怒道：「總預算案提案單上面這麼多塗改修正的痕跡，這是正式的公文書，難道我們的立法品質是這樣嗎？」

地球公民基金會專員李宇恩指出，立法院的工作之一是「監督」行政機關，而立法、質詢、審核預算以及人事案，也都是法律賦予立法院的職責。但綜觀這些刪除預算的理由，很多不像是希望行政機關更好，只是希望行政機關「乖」，而「乖」的核心其實是「聽話、服從」。李宇恩形容，如果你是希望小孩成績變好的家長，面對孩子成績無法提升，這個選擇怎麼樣都不會是，那你吃飯錢扣到每天剩10塊，而且拒絕支付參考書跟補習的費用。

文化藝術預算遭針對刪凍 藝文界：嚴重不利台灣文化產業發展

作為接力朗讀行動第二天首位朗讀來賓，詩人、劇場及電影編導鴻鴻說，文化界已因文化部預算被大量刪凍而造成嚴重影響，許多與政府合作的計畫，例如文學界、藝術界與國外的合作，都陷於停擺狀態，或是沒有預算就硬著頭皮直接繼續製作，不僅對文化及藝術工作者造成極大的壓力，更對台灣本身文化發展以及外交的形象非常不利。

曾餐與影視製作的影劇美術工作者、台灣公民陣線志工光振說，朗讀文化部預算遭刪減、凍結的提案單後心中非常憤怒，因有許多同行受到嚴重影響，甚至因為預算被凍結，上半年工作無以為繼，原先規劃10個集數的影劇，都面臨停擺危機，須由製作公司另覓經費，不知何時才能重啟拍攝。

光振呼籲，來自政府的補助，對於國家影視發展非常重要，不只是單純工作上的補助，也攸關台灣文化的傳播。他說，透過影劇，台灣的發展進步和文化才能讓外國看見，文化發展的價值是無法被數字簡單量化的，而刪凍鉅額預算，完全無法增進台灣文化產業的發展。

23小時45人接力「朗讀」藍白刪凍總預算提案等立院公報文件，只唸完24冊中的約10冊。（經民連提供）

2天合計有45名公民代表，包括詩人、劇場工作者、本土小黨代表、設計師、罷免團體志工、學者、學生、非政府組織成員等公民代表接力「朗讀」。（記者塗建榮攝）

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