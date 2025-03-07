第7屆台歐盟人權諮商 聚焦合作與新興挑戰

第7屆台歐盟人權諮商於5日在外交部舉行，由行政院政務委員林明昕主持。（資料照）

2025/03/07 21:52

〔記者黃靖媗／台北報導〕第7屆台歐盟人權諮商5日在外交部舉行，行政院政務委員林明昕主持，率各部會代表與會，歐盟方由歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司中港澳台蒙處副處長Nicoletta Pusterla及全球事務總司人權處Domenica Bumma政策官代表出席。外交部說，定期諮商會議彰顯台灣與歐盟在人權領域的長期交流與合作，並展現雙方對全球人權發展的共同關切。

外交部指出，雙方首先就近期人權發展、政策推動及優先行動計畫進行討論並交換意見，台灣分享多項國家人權行動計畫及其具體進展，並強調國家人權行動計畫的透明度與公民參與機制，確保過程開放、多元，並能有效回應社會需求，台灣與歐盟並重申對促進與保護人權、民主及法治的堅定承諾，同時深入探討多項關鍵議題。歐盟則在企業與人權方面，介紹「企業永續盡職調查指令」（CSDDD）最新進展，我方也分享「企業與人權國家行動計畫」的更新，強調透過軟法先行推動企業人權保障，並探討未來立法可能性。

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另外，在林明昕與外交部次長吳志中共同主持的工作午餐中，雙方討論數位人權與人權教育議題。歐盟方介紹「人工智慧法」（AIA）與「數位服務法」（DSA），強調科技發展須兼顧人權與隱私；我方則分享人工智慧基本法草案，強調風險管理與數據治理。

外交部指出，在人權教育議題方面，我方分享在校園及公務機關推動人權教育的成果，提議雙方探討建立「台歐盟人權教育合作架構」的可行性，以促進學術與教育交流；台灣也針對移工權益，說明家事移工與遠洋漁工的保障措施，包括建立直接聘僱機制、勞動條件改善、加強法令監督等。雙方也探討如何提升不利處境移工的權利。

在正式諮商會議後，行政院人權保障推動小組的民間委員也首度與歐盟代表進行交流對話，共同探討雙方當前人權政策面臨的挑戰與機遇。

外交部說，台灣與歐盟都是以民主、自由及人權為核心價值，並在這些領域擁有堅實的合作基礎，我國將持續提升人權標準，由行政院協調督導跨部會合作，確保政策與國際標準接軌，雙方期許未來開展更具體的合作計畫，透過經驗分享與政策對話，進一步強化台歐夥伴關係，攜手推動全球人權發展，為國際社會帶來更多正向影響。

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