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    直搗花蓮挺罷傅！曹興誠：葉霸事件將推翻「賣台總司令」

    曹興誠與閩南狼。（記者花孟璟攝）

    曹興誠與閩南狼。（記者花孟璟攝）

    2025/03/07 21:35

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」6日啟動第2階段連署，聯電創辦人曹興誠今晚直搗花蓮縣，網紅八炯、閩南狼、立委沈伯洋也參加助講。曹興誠說，花蓮是大罷免行動最具指標地區，葉霸老師遭推擠事件將重創傅的聲量，要罷免「賣台總司令」就靠這次了！明天他還要親自與葉老師會面，向她表達敬意。

    大罷免第2階段開跑，花蓮首場罷傅現場連署，一口氣有4位戰將現身，現場吸引花蓮罷免活動舉辦以來最多的人潮，許多花蓮人衝著曹董特別參加，見到曹興誠現身讓罷團及連署民眾大為振奮。曹興誠說，5日罷免二階段連署開跑，今天就立刻到花蓮來，因為花蓮是罷免傅崐萁重中之重。

    曹興誠說，去年4月傅崐萁跑到北京朝拜王滬寧，王滬寧眾所皆知是中共統戰頭子，回國就開始種種亂台賣台行徑，花崗國中退休的葉老師說「傅崐萁通匪」真的沒說錯，葉霸老師事件就代表花蓮人的覺醒，這讓很多不關心政治的都跳出來，因此花蓮人必須把握最後的機會，明天他也將與葉老師會面，要當面向他致謝。

    曹興誠也說，這兩天美國參議院有個重要的聽證會，參議員當場講說，台灣的國民黨刪除台灣國防預算，給世界散佈非常錯誤的信號，國際上人人想幫台灣，就台灣自己不幫自己、自己顛覆自己，「這就是傅崐萁在做的事情，對不對」！罷免絕非挑起藍綠對抗，罷免不代表藍、也不代表綠，我們代表國家！國民黨這些人騙了台灣人的票，讓中共利用選票來顛覆台灣，台灣人必須透過罷免制止投共媚共的行為。

    花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」指出，第2階段連署至少需要1.9萬份，這次他們獲得愛台民眾助印連署書，一口氣印6萬份，希望連署書愈多愈好，至少必須超過2.5萬份，明天早上還將在光豐地區農會停車場、後天上午在玉里鎮地標玉里圓環，現場將有李孟居、張益贍等名嘴開講，希望透過這次葉霸事件助攻下，相信這次有機會突破、跨越「花蓮人心中的那道高牆」。

    民眾準備「花蓮要幸福、不要姓傅」看板，表達心聲。（記者花孟璟攝）

    民眾準備「花蓮要幸福、不要姓傅」看板，表達心聲。（記者花孟璟攝）

    八炯穿著花崗國中體育服裝。（記者花孟璟攝）

    八炯穿著花崗國中體育服裝。（記者花孟璟攝）

    現場提供的罷免傅崐萁貼紙小物。（記者花孟璟攝）

    現場提供的罷免傅崐萁貼紙小物。（記者花孟璟攝）

    曹興誠現場高人氣，花蓮民眾爭相合照。（記者花孟璟攝）

    曹興誠現場高人氣，花蓮民眾爭相合照。（記者花孟璟攝）

    花蓮第二階段罷免傅崐萁活動人潮爆棚。（記者花孟璟攝）

    花蓮第二階段罷免傅崐萁活動人潮爆棚。（記者花孟璟攝）

    媽媽帶小孩拿著罷免看板站在街頭。（記者花孟璟攝）

    媽媽帶小孩拿著罷免看板站在街頭。（記者花孟璟攝）

    曹興誠現場高人氣，花蓮民眾爭相合照。（記者花孟璟攝）

    曹興誠現場高人氣，花蓮民眾爭相合照。（記者花孟璟攝）

    網紅八炯穿上就讀花崗國中的體育服裝，要學長學弟學妹學姊們站出來。（記者花孟璟攝）

    網紅八炯穿上就讀花崗國中的體育服裝，要學長學弟學妹學姊們站出來。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁第2階段連署，吸引大批民眾參加。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁第2階段連署，吸引大批民眾參加。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁第2階段連署，吸引大批民眾參加。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁第2階段連署，吸引大批民眾參加。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁現場連署，吸引滿滿人潮。（記者花孟璟攝）

    花蓮罷免傅崐萁現場連署，吸引滿滿人潮。（記者花孟璟攝）

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