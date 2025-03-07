罷免桃園藍委2階起跑 6區連署書PO網供下載填寫

新屋連署站今天掛上布條宣傳啟動2階連署，熱心連署民眾站上梯子幫忙。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

2025/03/07 21:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委進入第2階段連署，各區罷團「陸戰」持續擴增固定連署站、出動志工機動收件，「空戰」也提供6區2階連署書格式，開放民眾上網（https://linktr.ee/taoyuan6）下載列印填寫，同時自製網頁宣傳連署站點，盼盡早收取到目標份數。

罷免第2選區涂權吉領銜人、「全力一擊．罷免涂權吉」團隊發言人Rick說，昨天二階連署首日天氣濕冷，一早就有70幾歲、腳受傷的阿伯來楊梅區新農連署站，他說，家裡很多人、行動不便，請志工到府協助指導填寫連署，取得12張連署書。也有許多民眾連署時也說聲「辛苦啦」鼓勵志工，甚至貼心替團隊想到有印連署書需求，自費提供影印紙，相當感動、暖心。

請繼續往下閱讀...

Rick說，這週三開幕的新屋連署站，今天掛上布條宣傳啟動2階時，有熱心連署民眾見狀也幫忙掛上，而原在南崁多加教會協助的志工Apple，每天從桃園區換3班公車到新屋區支援協助，1天通勤5小時也甘願，目前團隊已建置專屬網頁（https://reurl.cc/r3pz9N），方便民眾掌握連署站點資訊，盼催出連署民眾，天氣即將轉好，預料連署人潮會愈來愈多。

罷免第3選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召、也是罷免第5選區立委呂玉玲案領銜人Dora說，持續擴增新的連署站點，多跑地方收取連署書，週六到下週二在中壢、內壢區就規劃8地收取連署書，同時，聯合罷免團隊已開放上網下載全區2階連署書，歡印自行印出、填寫，交到連署站，無論有沒有簽1階，都請來簽2階，戶籍滿4個月（1月5日前設籍）的軍警消公教人員也可2階連署；2階啟動前，愛麵子連署站遇過1位從龍岡地區走路過來的伯伯想填2階連署，志工跟他說還沒開始，他覺得沒關係，當作運動再走回去就好，讓團隊很感動。

罷免第6選區立委邱若華「桃六刪邱」團隊發言人傑米說，團隊領表後已大量印製鋪設所需連署書，全部桃園站點都可填寫、收取全區連署書，多點同時擴散，並統整志工，明、後天上午9點到下午3點在八德大湳公園（遇雨移到國際公園）以及大溪三角公園（遇雨移到大溪滷味站），擺設小蜜蜂攤位，大量發送連署書及提供現場填寫。

聯合罷免團隊相關連署的最新時間地點資訊，可上網https://reurl.cc/M6VQ2p ，或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

70幾歲腳受傷的老翁到楊梅區新農連署站，說家裡有多家人、行動不便，請志工到府協助指導填寫連署書。（「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

中壢區愛麵子連署站二階連署情形。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲團隊，規劃這週六到下週二在中壢、內壢區多地收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲團隊，規劃這週六到下週二在中壢、內壢區多地收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲團隊，規劃這週六到下週二在中壢、內壢區多地收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第3選區立委魯明哲團隊，規劃這週六到下週二在中壢、內壢區多地收取連署書。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

罷免第6選區立委邱若華團隊，今、明天擺設攤位收取連署書。（「桃六刪邱」團隊提供）

罷免第6選區立委邱若華固定連署站資訊。（「桃六刪邱」團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法