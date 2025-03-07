業務費砍到剩1％！政院東服中心公告不受理護照申辦

行政院東部聯合服務中心民眾排隊辦理護照。（資料照）

2025/03/07 21:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕藍白立院大砍總預算，影響各機關業務運作，行政院東部聯合服務中心（東服中心）七日晚間公告，即日起不再受理護照申辦，想辦護照民眾需前往外交部南部（高雄）、東部（花蓮）辦事處，台東粗估每年有上千人受影響。

藍白立院大砍總預算，行政院五個聯合服務中心業務費約3600多萬元，但被藍白刪到只剩下36萬9000元左右，全國五個區域的聯合服務中心、每中心需以7萬餘元業務費撐過一年，其中東服中心在花、東皆租辦公室。服務中心人員表示，「這連租金都不夠，包括水電費在內，只能先欠房東」。

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行政院東部聯合服務中心指出，數年前即有台東行動領務，台東民眾近年來都不需再前往他處辦護照，但自從業務費被刪後，再無費用聘人處理，因此七日晚間正式公告，想辦護照民眾需前往外交部南部（高雄）、東部（花蓮）辦事處辦理。

東服中心表示，在台東要辦護照，戶政事務所僅能辦理首辦，而東服中心又能多辦更換護照業務，並在十個工作天內取得，先前是會請駐在花蓮的外交部領事事務局（領務局）派一員前來協助，也會視工作量再由行政院抽調六人南下台東支援，所有出差同仁差旅費，皆由東服中心業務費支應，如今也難叫同仁自付車資支援。

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