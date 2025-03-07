竹北市九月可望超越彰化市 搶下「最大縣轄市」寶座

新竹縣竹北市人口持續成長，竹北市戶政事務所分析近半年的人口成長情形，推估今年9月竹北市可望追過彰化市，成為全國第一大縣轄市；成長區域主要集中東區，特別是高鐵特區。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/07 20:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口持續成長，2月人口突破22萬人，竹北市公所依據兩市的消長趨勢推估，預估到10月有機會超越彰化市，戶政單位的分析更提前至9月，即可望成為全國第一大縣轄市。

竹北市拜新竹科學園區和台元科技園區等科技產業之賜，10年來人口持續成長，加上今年5月「房屋稅差別稅率2.0新制」實施在即，近幾個月新遷入戶明顯增加。

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竹北市長鄭朝方表示，根據戶政資料統計，彰化市人口自1月的22萬3504人減少至2月的22萬3101人，下降403人；而竹北市則從21萬9752人增長至22萬38人，增加286人。按兩市的消長趨勢推估，竹北市有望於10月超越彰化市。

竹北市戶政事務所則分析近半年的人口成長情形表示，截至今年2月的人口統計資料顯示，近半年竹北市平均人口成長數為219人，近半年彰化市平均人口成長為負227人，由此推估竹北市人口數可望於今年9月超越彰化市，成為全台人口最多的縣轄市。

竹北市成長區域主要集中東區，特別是高鐵特區。今年2月的戶政人口統計，目前竹北市人口破萬的里分別有：十興里（10733）、中興里（13151）、北興里（10617）、竹仁里（11115）、東平里（19616）、東興里（11925）、鹿場里（17232）；其中，東平里摘下竹北市最大里寶座。

鄭朝方表示，竹北市的人口紅利正在發酵，公所近2年以「創新、質感、美學」理念，貫徹在各個公共建設與活動中；今年度編列更多預算在基礎的建設，如轄管道路改善計劃、全市汰換Led燈計劃、停車場e化等；也將持續升級各類活動，提升城市吸引力。

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