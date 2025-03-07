酸高虹安面對新竹棒球場只會開記者會 曾資程：陪開局處長已換好幾輪

新竹市議員曾資程酸高虹安面對新竹棒球場只會開記者會。（取自曾資程臉書）

2025/03/07 20:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府前天再度開直播記者會說明新竹棒球場進度與現況，擺出挖出的廢磚塊及寶特瓶，但市民留言灌爆市府粉專，轟市府對棒球場毫無改善進度。市議員曾資程今天發文說，3年前，市民覺得球場蓋不好，把票投給高虹安，但3年後，以為高虹安會改善好，結果高虹安市府只會說前朝球場蓋不好，大酸高虹安只會開記者會。

曾資程說，高虹安上任後，發了48篇棒球場新聞，開了5次直播記者會，而下一次的進度是什麼？應該是繼續開記者會吧。更提到跟高虹安開棒球場記者會的局處首長中，副市長被離職、教育處長被離職、工務處長被調職、第二任教育處長做不下去、現在換第三任教育處繼續陪開記者會。高虹安涉貪停職後，自己沒法出面開記者會，只好派代理市長邱臣遠繼續開記者會。

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曾資程也酸，高虹安2023年說「拚2025開打」，邱臣遠2025年說「拚2026開打」，為什麼高虹安、邱臣遠要一直開棒球場記者會，答案很簡單！因為沒經驗，不會改善，再者為轉移焦點，當高虹安遇到事情時，就派「棒球場」上場。

他列舉高虹安開棒球場記者會的大事紀，不是施政滿意度民調倒數，就是學區劃分就近入學等政見跳票，要不然就是自己涉貪被起訴，一審被判刑，結果3年過去了，棒球場不僅沒修，還被挖得亂七八糟，市民等了3年，依舊沒有球賽可看，球員依然沒有球場可打，高虹安及邱臣遠只能繼續開記者會，棒球場改善只能持續空轉。

曾資程也說，近期自由車場整修工程造成世壯運裁判長摔車骨折，市府就再去挖棒球場，而罷免高虹安進入第二階段連署，邱臣遠又再次開棒球場記者會，酸高虹安及邱臣遠只會開棒球場記者會，轉移民調低迷及施政無能焦點。

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