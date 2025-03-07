4年前戲碼換人演！鹿港鎮農會績優總幹事 1票之差未續聘

彰化縣鹿港鎮農會總幹事梁竣傑未獲續聘，重演4年前績優總幹事翻盤的劇情。（資料照）

2025/03/07 19:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣基層農會今天召開理監事會，選出理事長、常務監事與聘任總幹事，全縣除了鹿港鎮現任總幹事梁竣傑以一票之差未獲續聘，其餘都順利產生，而芳苑鄉、埔心鄉農會則為新任總幹事，分別是洪翊桓與徐彩瑜。最巧合的是，鹿港重演了4年前的翻盤選情。

鹿港地方人士表示，鹿港鎮農會這次選舉結果，幾乎可說是4年前的翻版。4年前的績優總幹事紀呈聰以1票之差未獲續聘，當年理事長張家堂力挺農會員工梁竣傑登記遴聘，紀呈聰則捲土重來仍再次吞敗，由梁竣傑順利獲聘。

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地方人士指出，今年張家堂雖然不再挑戰理事長一職，但因為張家堂與梁竣傑因理念不合而分道揚鑣，雙方勢均力敵。原本，各界推估梁竣傑掌握較多席的會員代表，應該佔了上風，最後在選舉理事時，卻因為1張廢票，扭轉了情勢，讓梁竣傑派只拿到4張同意票，以1票之差未獲續聘。

鹿港鎮農會改選結果，理事長由趙茂森出線，常務監事為王萬件，總幹事一職先由會務主任王慶昌代理。不過，由於梁竣傑身為績優總幹事，只以些微落敗，各界也看好實力，鼓勵再次參加遴聘登記，捲土重來，重新挑戰。

地方人士指出，張家堂有意推出兒子張恆源來角逐總幹事，由於張家堂女兒張愉婕是現任鹿港鎮代表，張家堂有意退居第二線，讓兒女分頭接下農會與問政的重任。

縣府表示，鹿港農會依法必須在60天後重新推選新的人選，有意參加遴聘的人在完成登記作業後，縣府就會進行資格審查，最後再由中央面試，只要登記遴聘人選拿下70分以上的成績，就可列入遴聘合格名單，農會在收到公文後15天內就要召開理事會重新辦理遴聘。

彰化縣基層農會選舉結果出爐，各農會除鹿港總幹事未獲續聘，其餘都順利產生。（彰化縣政府提供）

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