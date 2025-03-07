綠委酸擁台積電股票「身體最誠實」 翁曉玲怒：小股東不能疑美？

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/03/07 18:59

〔記者林欣漢／台北報導〕台積電擴大對美投資，在野黨質疑「護國神山」被搬走、成為「美積電」。民進黨立委林楚茵今（7）日披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進，「嘴巴說不要，身體最誠實」。對此，翁曉玲回擊，台積電小股東不能疑美發言嗎？

翁曉玲表示，在立法院的每一天， 自己都是戰戰兢兢的面對各種任務與挑戰，力求作好立法委員的工作。只是很無奈的，還得分神去回擊民進黨各種指控和流言蜚語。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲說，民進黨立委郭國文、林楚茵質疑自己家持有10張台積電股票，怎能一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢。

翁曉玲說明，「我和我先生就是台積電150萬小股民的其中一員，長期持有台積電股票近二十年，靠著分點股利，累積到10張，到現在一張上百萬了，我們也沒賣掉。」

「像我們這種忠誠的台積電小股東，為什麼不能對台積電帶著先進製程和研發中心到美國投資發展表達意見？」翁曉玲表示，身為立法委員，看到護國神山台積電被迫出走台灣，恐會影響台灣的經濟產業發展和國安，怎能不憂心過問呢？

翁曉玲批評，郭國文、林楚茵二人問政不怎麼樣，推倒搶奪、查人財產、揭人隱私倒是很擅長，像這種立法委員才是真正不適格的立委，腦袋裏只有鬥爭在野黨，完全沒有為國家社稷著想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法