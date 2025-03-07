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    劍指傅崐萁！肅貪大將樓仁健接掌縣調站 議員：花蓮終於有機會改變

    花蓮縣議員胡仁順提供檢調查水表證據，但花蓮縣調查站打算以「行政疏失」結案，讓他完全無法接受。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議員胡仁順提供檢調查水表證據，但花蓮縣調查站打算以「行政疏失」結案，讓他完全無法接受。（記者花孟璟攝）

    2025/03/07 18:54

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕調查局今發布一波新人事命令，花蓮縣調查站主任及副主任均換人，其中，花蓮縣調站主任由肅貪大將、台北市調查處中正站主任樓仁健接任。民進黨花蓮縣議員胡仁順說，這20多年來，到花蓮服務的檢警調高層，幾乎都得傅崐萁點頭，新派令將為花蓮帶來改變，讓花蓮有機會不再是堅不可破的傅家牢籠。

    據了解，傅崐萁近年來與中國來往密切，屢衝撞國安紅線，而樓早年偵辦一起內線交易案時曾與他交手過，此人事案劍指傅崐萁的意味相當濃厚。

    縣調查站的主任及副主任同時換人，情況相當罕見且不尋常。傅崐萁親共眾所皆知，上個月稱「自費」隨同縣府民政、觀光處參加香港旅遊展，致詞還自稱「代表台灣中央政府」惹議，去年也率17名國民黨立委訪中，會見王滬寧等中國統戰高層，觸及國安底線；另外，上月花蓮爆發罷免案參加提議民眾被花蓮市戶政所查水表，但花蓮檢調被質疑動作慢半拍，地方民眾私下議論，調任也可能有與此相關。

    花蓮縣議員胡仁順今天得知花蓮縣調查站正副主管都換人，直呼「花蓮終於有機會改變」。他說，過去花蓮檢警調高層，若要來到花蓮服務，是必須經過傅崐萁點頭同意的，傅崐萁就這樣「審核」花蓮檢警調高層23年、就這樣慢慢變成「傅崐萁的樣子」，他先前把查水表證據送調查站檢舉，但進度緩慢，甚至一度得知檢調只採信縣府說法，要以行政疏失結案，令人難以接受，現在，終於有了突破的曙光。

    胡仁順強調，檢警調不須站在民進黨這邊，他只求「依法行政」，有問題就主動並且「盡快」、「依法」調查，他也說，這段時間感受到花蓮不同了，「罷傅」超越藍綠，太多藍營朋友也主動要連署。他認為，罷免傅崐萁連署在十年前幾乎是不可能，第1階段就不會過關，連「罷傅」這個念頭都不會有人有，更不可能發生活動畫面被拍攝流出，現在終於不一樣了，也希望更多花蓮人在第2階段連署勇敢站出來。

    調查局上午公布的新人事派令，花蓮縣調查站主任李德財調台東縣駐區督察、副主任洪金龍調屏東縣調查站主任；新任花蓮縣站主任及副主任，分由樓仁健、嘉義市調查站秘書許慧卿接任。其中樓仁建因過去查浩騰科技公司負責人陳萬添炒作案，曾發現傅崐萁利用投資公司參與其中，曾與傅交手，是肅貪大將，格外引發關注。

    花蓮縣調查站正副主管一次換人。（民眾提供）

    花蓮縣調查站正副主管一次換人。（民眾提供）

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