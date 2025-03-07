為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中「罷免慧成宮」令旗上陣 週日拚二階連署八炯、閩南狼助陣

    台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

    台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

    2025/03/07 19:07

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署，台中市罷免羅廷瑋的「敲羅行動」搶得頭香，下午1點半起在4個據點展開連署，目標7萬份；其次是罷免黃健豪的「斷健行動 」，3點半在兩處公園出攤，罷團打鐵趁熱，週日（9日）下午在台中公園舉辦首場聯合造勢「力挺大罷免團結大會」，網紅八炯、閩南狼出席助陣。

    罷免民團展開第二階段連署，其中第五選區斷健民團下午展開連署，目標40天達成二階段，北屯、北區民進黨議員也協助連署，包括前立委莊競程，及市議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融服務處設為連署收件處。

    市議員曾朝榮服務處不但是收件處更是連署站，他說，當天下午協助印出數千份連署表格，由罷團志工外出發送，已陸續收到二階連署，民眾反映踴躍，詢問者多。

    北區市議員陳俞融服務處為收件處，今天已收到數10件，她說，全力協助罷免行動推進，將罷免從口號化為實際行動。

    罷團9日下午將在台中公園舉辦首場聯合造勢活動。（罷免民團提供）

    罷團9日下午將在台中公園舉辦首場聯合造勢活動。（罷免民團提供）

    台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

    台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

    斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

    斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

    斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

    斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

    民眾到陳俞融服務處進行第二階段連署。（陳俞融提供）

    民眾到陳俞融服務處進行第二階段連署。（陳俞融提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播