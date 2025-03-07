台中「罷免慧成宮」令旗上陣 週日拚二階連署八炯、閩南狼助陣

台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

2025/03/07 19:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署，台中市罷免羅廷瑋的「敲羅行動」搶得頭香，下午1點半起在4個據點展開連署，目標7萬份；其次是罷免黃健豪的「斷健行動 」，3點半在兩處公園出攤，罷團打鐵趁熱，週日（9日）下午在台中公園舉辦首場聯合造勢「力挺大罷免團結大會」，網紅八炯、閩南狼出席助陣。

罷免民團展開第二階段連署，其中第五選區斷健民團下午展開連署，目標40天達成二階段，北屯、北區民進黨議員也協助連署，包括前立委莊競程，及市議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融服務處設為連署收件處。

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市議員曾朝榮服務處不但是收件處更是連署站，他說，當天下午協助印出數千份連署表格，由罷團志工外出發送，已陸續收到二階連署，民眾反映踴躍，詢問者多。

北區市議員陳俞融服務處為收件處，今天已收到數10件，她說，全力協助罷免行動推進，將罷免從口號化為實際行動。

罷團9日下午將在台中公園舉辦首場聯合造勢活動。（罷免民團提供）

台中市罷免民團今天扛著「罷免慧成宮」令旗，到中選會領取罷免立委第二階段連署書，緊鑼密鼓展開連署。（罷免民團提供）

斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

斷健行動罷免民團７日展開連署作業，到公園、市場、公園等人群聚集宣講及連署。（曾朝榮提供）

民眾到陳俞融服務處進行第二階段連署。（陳俞融提供）

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