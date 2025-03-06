罷羅智強二階下週開打！卜大中坐輪椅現身：想當罷免志工

中時報系資深媒體人「卜大中」坐輪椅現身，透露想當罷免羅智強的志工。（擷取自Trueway麵線研究所&甜點取物所臉書）

2025/03/06 19:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，另有12件民進黨立委罷免案待補件。發起罷免藍委「大安強強滾－罷免羅智強」團隊預計下週領表，展開第二階段連署。連署站之一的「Trueway麵線研究所&甜點取物所」今天（7日）發文說，資深媒體人「卜大中」坐輪椅現身，透露「想當二階罷免志工」，網友見狀齊喊，「向挺身而出的卜先生致敬」。

臉書粉專「Trueway麵線研究所&甜點取物所」貼出一張照片，今天來了一位意外訪客，「中時報系資深媒體人卜大中」坐在輪椅上，由他夫人代言說，「卜先生想來當二階罷免志工！」

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「Trueway麵線研究所&甜點取物所」說，原本只將週日公休的時段提供出來讓罷團使用，發現大安區有為數不少非綠公民站出來支持罷免，所以決定將場域提供出來，由罷團安排每日二階連署書的收發時段，讓民眾可以就近來填寫送件，「為了更美好的台灣未來，讓我們攜手罷免剿匪挺台灣」。

罷免二階連署即將展開，「大安強強滾－罷免羅智強」團隊透露，全台已有35個罷免團體正式啟動或準備啟動二階連署，而「大安強強滾」正在等待中選會的正式公文，預計於下週領表，目前尚在整理二階連署書的填寫說明、連署站、郵政信箱等資訊，近期便會公布，請各位大安公民們，再密切關注臉書與官網公告。

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