為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷羅智強二階下週開打！卜大中坐輪椅現身：想當罷免志工

    中時報系資深媒體人「卜大中」坐輪椅現身，透露想當罷免羅智強的志工。（擷取自Trueway麵線研究所&甜點取物所臉書）

    中時報系資深媒體人「卜大中」坐輪椅現身，透露想當罷免羅智強的志工。（擷取自Trueway麵線研究所&甜點取物所臉書）

    2025/03/06 19:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免烽火連天，目前有32名國民黨立委罷免案一階過關，另有12件民進黨立委罷免案待補件。發起罷免藍委「大安強強滾－罷免羅智強」團隊預計下週領表，展開第二階段連署。連署站之一的「Trueway麵線研究所&甜點取物所」今天（7日）發文說，資深媒體人「卜大中」坐輪椅現身，透露「想當二階罷免志工」，網友見狀齊喊，「向挺身而出的卜先生致敬」。

    臉書粉專「Trueway麵線研究所&甜點取物所」貼出一張照片，今天來了一位意外訪客，「中時報系資深媒體人卜大中」坐在輪椅上，由他夫人代言說，「卜先生想來當二階罷免志工！」

    「Trueway麵線研究所&甜點取物所」說，原本只將週日公休的時段提供出來讓罷團使用，發現大安區有為數不少非綠公民站出來支持罷免，所以決定將場域提供出來，由罷團安排每日二階連署書的收發時段，讓民眾可以就近來填寫送件，「為了更美好的台灣未來，讓我們攜手罷免剿匪挺台灣」。

    罷免二階連署即將展開，「大安強強滾－罷免羅智強」團隊透露，全台已有35個罷免團體正式啟動或準備啟動二階連署，而「大安強強滾」正在等待中選會的正式公文，預計於下週領表，目前尚在整理二階連署書的填寫說明、連署站、郵政信箱等資訊，近期便會公布，請各位大安公民們，再密切關注臉書與官網公告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播