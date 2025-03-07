傅崐萁惡行一件件爆開 議員胡仁順：「罷傅」早已超越藍綠

花蓮縣議員胡仁順發文說，「花蓮已經不再是堅不可破的傅家牢籠」。（資料照）

2025/03/07 20:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮席捲全台，傅崐萁總總惡行近日也不斷爆開。花蓮縣議員胡仁順說，動手架開葉老師的隨扈已被撤換，他直言，「花蓮已經不再是堅不可破的傅家牢籠。花蓮這個政治壓力鍋早已被掀開，越來越多人跳出來對傅崐萁說不、揭露傅崐萁惡行。」

花蓮縣議員胡仁順今（7）日在臉書發文說，「葉老師事件經吹哨者披露後，強拉葉老師的國民黨部副主委余明火因涉犯強制罪，交保候傳。而今天最新的消息是，傅崐萁與徐榛蔚的隨扈人員，當天因伸出雙手、有架開葉老師之嫌，違反「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」及「安全警衛派遣及執勤作業要點」，自即日起歸建，也就是傅崐萁與徐榛蔚的隨扈人員將換人。」

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胡仁順接著說，「查水表案也是經吹哨者披露後輿論譁然，明顯違法但調查站無調查事實，數日後我痛批檢調無作為，才開始進行調查。據悉，花蓮縣調查站主任李德財及副主任洪金龍將被調離花蓮縣調站，由台北調查處中正站的樓仁健主任接任。」

胡仁順直言，「過去花蓮檢警調高層，若要來到花蓮服務，是必須經過傅崐萁點頭同意的。傅崐萁就這樣「審核」了23年，花蓮的檢警調就這樣慢慢變成「傅崐萁的樣子」。現在，終於有了突破的曙光。」他也說，不希望檢警調站在民進黨這邊，只求「依法行政」，有問題就主動並且「盡快」、「依法」調查。

對於近日接連被爆出傅崐萁霸權事件，他也感慨寫道，｢這些日子以來，可以感受到花蓮真的不同了。「罷傅」早已超越藍綠，太多藍營朋友來找我要連署書，因為「受不了了」。如果早十年，罷傅不只第一階段不可能過關，連「罷傅」這個念頭都不會有人有，活動畫面流出更是不可能發生。但現在已經不一樣了。」

胡仁順也提醒民眾，「傅崐萁在今晚的罷團活動中，可能會找人前來鬧場，並以葉霸老師事件脫罪辯護！請與會者留意！若遇到奇怪的人事，千萬不要與其發生任何衝突！請馬上遠離並由警方協助處理即可！不要中了傅崐萁的計！」

網友紛紛留言回應，「光復花蓮！！！」、「花蓮加油，罷免驅逐賣國賊」、「花蓮可以不一樣，請花蓮人站出來捍衛自己公民的權益」。

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