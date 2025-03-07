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    首頁　>　政治

    中時媒體人卜大中也現身挺罷羅智強 周軒喊：罷免必成

    資深媒體人「卜大中」現身支持大罷免，周軒轉發指出「連卜大中都出來了。罷免必成」！（圖擷取自Trueway麵線研究所&甜點取物所臉書）

    資深媒體人「卜大中」現身支持大罷免，周軒轉發指出「連卜大中都出來了。罷免必成」！（圖擷取自Trueway麵線研究所&甜點取物所臉書）

    2025/03/07 19:26

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮席捲全台，許多媒體人紛紛站出來。「Trueway麵線研究所&甜點取物所」今天（7日）發文說，資深媒體人卜大中坐輪椅現身支持大罷免。周軒迅速轉發，「天啊！連卜大中都出來了。罷免必成」！不少網友震驚，「哇！連卜大中都看不下去了」。

    臉書粉專「Trueway麵線研究所&甜點取物所」發文分享，「『Trueway麵線研究所&甜點取物所』來了一位意外訪客。中時報系資深媒體人卜大中先生。他坐在輪椅上由他夫人代言說：卜先生想來當二階罷免志工！我馬上拿出手牌先跟卜先生來一張罷免合照」。政治工作者周軒隨後轉發貼文指出「天啊！連卜大中都出來了。罷免必成」！

    貼文一出，網友紛紛留言，「網軍會洗卜大中是綠營側翼嗎？」、「藍白粉該醒了，現在的國民黨已經不是國民黨了」、「罷免羅智強一定會成功」、「去簽連署的人藍的真的不少」、「藍綠合作，驅逐舔共國民黨立委」、「一定是罷免志工的努力，感動正藍軍出來罷免爛立委」。

    另外，不少網友都對於卜大中的出現感到震驚，「哇塞中時報系的欸！！！」、「哇！超意外啊！」、「哇！連他也受不了了」、「正藍軍中華民國派無誤」、「哇，卜老耶」、「卜大中可是正藍軍」、「正統藍血人欸」。

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