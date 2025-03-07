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    首頁　>　政治

    預算遭砍 海基會：臨時人員遇缺不補、高層不調薪

    海基會副秘書長黎寶文說，除24小時服務專線改為12小時，臨時人員也遇缺不補。（記者鍾麗華攝）

    海基會副秘書長黎寶文說，除24小時服務專線改為12小時，臨時人員也遇缺不補。（記者鍾麗華攝）

    2025/03/07 17:55

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，海基會也受影響，海基會副秘書長黎寶文今（7）日在例行記者會說，除24小時服務專線改為12小時、臨時人員遇缺不補外，海基會原本配合軍公教調薪3%，不過，董事長、秘書長及副秘書長等不調薪，處長、科長調薪1%，基層工作人員則維持調薪3%。

    黎寶文說明，預算被刪後，海基會對各部門及內部分工進行全盤檢討，海基會官網已經公布，原本24小時的這個緊急服務專線將調整成12小時，服務時間為每日上午8時30分至晚間8時30分。

    在人事部分，黎寶文指出，目前海基會的臨時人員將遇缺不補，而海基會近期董事會通過加薪案，基層的工作人員仍維持3%的加薪幅度，處長與科長層級則加薪1%，但董事長、秘書長與3位副秘書長不調薪。

    在文教處的部分，黎寶文說，在台中生聯繫工作還是會維持，但想辦法在金額上降低。台商子女及在台中生的相關活動，也會盡量以會內座談會或降低規模的方式進行。

    至於經貿處既有的台商聯誼、台商活動，黎寶文說，會盡量降低過夜參訪及餐會，以會內的茶會或座談會進行；台商的法律諮詢雖然會維持，但時間上可能調整、縮短；兩岸經貿網的維護與營運，則併入既有網站一起營運，節省開支。同時將重新檢討文書驗證的流程，希望能在人力上做更有效的運用，至於法律服務可能從全天改成半天。

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