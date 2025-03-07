傅崐萁、徐榛蔚2隨扈推擠葉老師 花蓮縣警局長：配合檢方偵辦

傅崐萁、徐榛蔚的兩名黑衣隨扈，因為傅一聲令下，馬上上前張開雙臂，將葉師往外帶，由於老師在台下根本沒靠近舞台，遭質疑執法過當。（影片截圖）

2025/03/07 17:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮的問政說明會，80歲花蓮退休名師葉春蓮只因站起來嗆傅崐萁「通匪」，結果因為傅崐萁一句「我們請警察排除」，傅崐萁、徐榛蔚的2名隨扈竟應聲上前與現場工作人員將葉師推擠離開！事隔5天，今天上午民進黨立委李柏毅批評方式過當，要求內政部、警政署徹查；縣警察局今天下午回應表示，2警力已歸建原單位，至於是否涉及不法，現配合花蓮檢方偵辦中。

立委李柏毅今天早上貼文，痛批傅崐萁隨扈對80歲老師暴力相向，要求內政部、警政署徹查！李柏毅表示，傅竟指揮隨扈拖走葉春蓮老師，民主在花蓮傅王的地盤難道也只能屈服？花蓮一言堂「只許舔共者生存，卻容不下一句批評」？

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「來來來，我們請警察來排除好嗎？交給警察人員處理」！在立委傅崐萁一聲令下，原本站在舞台下方側邊，傅崐萁、徐榛蔚的林姓、官姓2名黑衣隨扈立刻「聽令」走向葉老師，雖然葉老師多次掙扎，2人仍與工作人員將葉師帶離現場，國民黨花蓮縣黨部余姓副主委也協助將人架走。

還原2日上午國民黨花蓮縣黨部在花蓮市中正體育館「國會問政說明會」現場，根據民眾提供的手機影片，傅崐萁上台講話時，退休葉老師在前排座位區，突站起身嗆傅崐萁「通匪」，現場馬上有群眾鼓譟「出去」、主持人更跟著大喊「花蓮人加油、傅崐萁加油」。

花蓮縣警局強調，全案已在3日報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，並無拖延。警方表示，當時葉老師表達不同意見「影響活動進行」，由於主辦單位沒有申請制服警力協助維護會場秩序，所以立委的隨扈當時有趨前「張開雙手」協助勸離，警方是處於「被動」，也小心不要碰到葉老師身體，但因葉師掙扎，肢體碰觸難免。

花蓮縣警局長：2名隨扈歸建原單位

由於當時葉姓老師並沒有衝到台上，與傅崐萁距離很遠，只因為在台下嗆聲「通匪」就被警方往外帶，遭外界質疑過當；對此，花蓮縣警察局今天說明，兩名警力張開雙手將葉老師「護送」到場外，已涉及違反「警察機關執行轄內立法委員安全警衛作業規定」及「安全警衛派遣及執勤作業要點」，即日起立委傅崐萁的林姓隨扈歸建吉安警分局、縣長徐榛蔚的官姓隨扈歸建花蓮分局，至於懲處部分嗣檢察官偵辦結果再議。

花蓮縣警察局長陳百祿表示，未來將持續精進教育並要求隨扈人員恪遵「安全警衛派遣及執勤作業要點」等規定。警方執行安全維護工作，目的係為保障民眾生命財產安全，並嚴守行政中立原則，對於未來罷免或反罷免活動，仍將落實此原則執行各項勤務，防止衝突危害發生。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬也說，目前全案以強制罪嫌進行偵辦，2名警察將以證人身分傳喚到庭說明，至於有無違反法令仍釐清中，目前2名警察尚未列被告，至於涉嫌推擠的工作人員等，目前全案以強制罪嫌偵辦中，將陸續傳喚相關證人釐清案情。

葉老師站起來嗆傅通匪。（影片截圖）

傅崐萁、徐榛蔚的兩名黑衣隨扈，因為傅一聲令下，馬上上前張開雙臂，將葉師往外帶，由於老師在台下根本沒靠近舞台，遭質疑執法過當。（影片截圖）

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