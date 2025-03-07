柯文哲父親3/10告別式採喜喪布置 傳陳水扁、馬英九將出席

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將於3月10日舉辦告別式，據了解將採喜喪形式，且外傳會有藍綠大咖及千人到場送行。圖為柯爸柯承發與柯媽何瑞英過去一起出席活動情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/07 16:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，享耆壽94歲，家屬已確定3月10日在新竹市殯儀館最大廳景行廳舉辦告別式，據傳當天會有藍綠大咖人物到場送行，包括前總統馬英九及陳水扁等人，並預計會有千人到場送行。

據了解，由於柯媽比較傳統且年事已高，避免她太過勞累，會依照習俗，不送柯爸最後一程，在蓋棺後就先讓柯媽回家休息，火化完後，預計當天下午3點前將柯爸安靈在大坪頂納骨堂（永生園）長眠。

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據了解，柯爸的告別式會場當天不懸掛紙類訃聞，以電子訃聞為主；當天的儀式走佛、道教合併，由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體佈置，另外走道也會有百合和菊花相襯，家屬對於會場的佈置沒有特別要求，不過不會有電視牆，也不會有柯爸的回憶錄。

據了解，告別式當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，再加上支持者、政治人物，預計會有千人左右致哀，且當天也傳出會有藍綠大咖人物到場，包括前總統馬英九及前總統陳水扁等人，而停職中的新竹市長高虹安也會到場送行。

至於柯文哲何時奔喪，竹市轄區警方目前尚未收到北所要求支援的公文，不過據了解，為掌握柯爸柯承發告別式當天的狀況，勤務已從清晨排到上午11時，且事前演練2、3次。

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