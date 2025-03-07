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    林佳龍否認洩香港團個資 反諷傅崐萁「跟團還是要有牌的」

    外交部長林佳龍。（資料照，記者塗建榮攝）

    外交部長林佳龍。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/03/07 16:44

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍日前接受網路媒體專訪時披露，與立院國民黨團總召傅崐萁同團赴香港的旅遊業者遭中共關押，傅崐萁今（7日）上午表示，陸委會當時要求保密，林佳龍卻洩漏個資，已不適任，應立刻下台。林佳龍下午受訪回應強調，他並沒有洩漏個資，並提醒國人不要隨便跟團，「跟團還是要有牌的，不然萬一出事很麻煩」。

    林佳龍強調，他並沒有洩漏個資，此事並未涉及人名或個資，請傅崐萁平心靜氣看這個問題與社會對他的質疑，不需要講那麼重的話，甚至惱羞成怒。

    林佳龍說明，事件背景是傅崐萁到香港後與官員見面，聲稱代表台灣的中央政府，媒體才會詢問團裡有人被關押，好像傅也沒有去救。林佳龍認為，社會主要關心的是，既然赴港團是一起出去的，傅崐萁作為總召、立法委員，又宣稱代表台灣的中央政府，應該全力營救。

    林佳龍表示，他要藉此機會提醒，中港澳旅遊現在是橙色警戒，「不要隨便跟團，跟團還是要有牌的，不然萬一出事很麻煩」，政府包括陸委會對這些都有掌握，還是要回到問題的原點，不需要轉移焦點，誠實面對，有疏失就跟社會說明，但不要再宣稱是代表台灣的中央政府，當記者問他「是外交部長代表、還是傅總召代表」，他們很難去替傅說話。

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