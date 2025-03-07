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    天意！罷免廖偉翔民團北上領二階連署書 回程搭高鐵巧遇本尊

    「展翅廢翔」志工領回連署書，回程搭高鐵遇到廖偉翔本尊。（讀者提供）

    「展翅廢翔」志工領回連署書，回程搭高鐵遇到廖偉翔本尊。（讀者提供）

    2025/03/07 16:36

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣罷免一階提議審議過關，罷團今天早北上中選會領取二階連署書，「展翅廢翔」罷團領回上萬份連署書，正準備搭高鐵回台中，卻在車廂遇到廖偉翔本尊，志工疾呼「天意安排」，遇到第一個可以連署的選民，竟是廖偉翔本人。不過廖偉翔並未對罷免一事做出回應。

    中四罷團「展翅廢翔」上午到中央選舉委員會，與中彰雲罷免團隊聯合領取罷免藍委二階連署書，志工扛著上萬份連署文件，戴上有「罷免冠軍帽」稱號的「慧成宮（會成功）」藍帽，準備回台中火速送往連署展點，沒想到竟在高鐵站遇到廖偉翔。

    志工說，領完二階連署書，沒想到第一個遇到可以連署的選民，竟然是高鐵月台上的廖偉翔本人。

    志工表示，尾隨廖偉翔上商務艙後，戴上「慧成宮（會成功）」拍照，廖可能身發現罷團及手舉看板，「跑去尿遁，去了超久」到站後速速離開了，這真是天意，第一個遇到可以連署的選民，竟然是立委本尊，也為接下來兩個月緊鑼密鼓連署行動開了好彩頭。

    「展翅廢翔」志工領回連署書，回程搭高鐵遇到廖偉翔本尊。（讀者提供）

    「展翅廢翔」志工領回連署書，回程搭高鐵遇到廖偉翔本尊。（讀者提供）

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