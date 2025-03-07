批藍白與國台辦同聲唱衰台積電 民進黨：打壓台灣壞到骨子裡

民進黨發言人韓瑩與美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，今天共同錄製直播節目《午青LIVE》。（圖翻攝自民進黨YouTube頻道）

2025/03/07 16:08

〔記者陳政宇／台北報導〕台積電對美擴大投資，民進黨今（7日）批評，藍白與中國國台辦異口同聲唱衰台積電，在立法院及輿論上，配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安，可說是「壞到骨子裡」。

民進黨發言人韓瑩與美國聖湯瑪斯大學國際研究系主任葉耀元，今天共同錄製直播節目《午青LIVE》。韓瑩表示，台積電並非國營事業，記者會上魏哲家董事長已表明，台積電投資美國是基於客戶的考量佈局全球，現在國民黨跳出來唱衰台積電，更說沒換到安全承諾的荒謬言論，與中共「疑美論」、「疑台論」唱和，目的就是為了分化台灣人民，降低對中國防衛心態。

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韓瑩直指，國民黨一直對中國存有幻想，尤其傅崐萁總召屢次赴中國，甚至與中國官員見面，卻對中共對台威脅視若無睹，甚至訪港同團圓被捕，都撇清說不認識，不顧鄉親安危，想問傅總召赴中究竟談了甚麼？換了甚麼？有責任要向全台人民說清楚。

葉耀元則提到，沒有人比台積電董事長魏哲家更了解台積電的需求，台積電的首要考量是客戶需求，且台灣產能不夠，故對美擴大投資是其全球戰略佈局，選擇與台灣有緊密戰略夥伴的連結，屬於正常的國際商業行為，並非為了換取安全承諾；其次，魏哲家也提及，當前對台灣的投資，11條產線不受影響，況且核心研發團隊還是留台灣，已確保核心的技術不外流。

葉耀元說，真正的安全是國防，目前藍白立委在立院內刪減外交國防預算，削弱台灣國際能見度及自主防衛力量，對中共抱有不切實際幻想才是真正的阿Q行為，羅智強、傅崐萁更不斷台積電赴美投資後，對台的安全承諾何在。

葉耀元分析，這種「疑川論」、「恨川論」與國台辦、中共統戰部長論調一致，認為台灣可以玩等邊三角形，不要太親美，中共就不會欺負台灣的論調，本質上忽略中共政權是要消滅台灣的存在，這些立委刻意忽略本質，在立院及輿論上，配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共。

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