王毅稱台灣在聯合國為「中國台灣省」 陸委會斥：刻意曲解

針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅今（7）日表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。對此，陸委會表示，中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。 （資料照）

2025/03/07 15:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對聯合國大會第2758號決議不等於一個中國原則的觀點，中國外交部長王毅今（7）日表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。對此，陸委會表示，中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

王毅今天在14屆全國人大三次會議外長記者會表示，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

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王毅重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。「今年是台灣光復80週年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的開羅宣言、波茨坦公告都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認波茨坦公告無條件投降。這些都確認中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分」。

王毅稱，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

陸委會強調，聯大第2758號決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。北京當局意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

陸委會說，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，並與友好國家合作，維護我國家主權及台灣整體利益。

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