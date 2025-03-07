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    竹市雙罷免二階連署啟動 前文化局長錢康明支持罷免高虹安

    新竹市雙罷免二階連署啟動，高虹安時期的文化局長錢康明被離職後，如今支持市民罷免高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市雙罷免二階連署啟動，高虹安時期的文化局長錢康明被離職後，如今支持市民罷免高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/03/07 15:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安）第二階段連署已展開60天的連署，高虹安任內任用的文化局長錢康明2023年9月被離職後， 也經常發文對高虹安的用人及處事提出看法，錢康明今天也發文說明為何支持罷免高虹安。

    錢康明提到，一般人對高虹安的印象和事蹟，幾乎皆來自高虹安會用公家預算和資源做的網路包裝和廣告，一場場的開幕剪綵、工程施作和竣工，絕大部分都是各局處業務的基本範圍或是前市府政績的延續。

    但高虹安的網路操弄確實厲害，讓市民誤以為是高虹安做的，他認識高虹安，也認識李忠庭及市長室多位幕僚，他知道當上市長後，真實的高虹安有多糟，高虹安用一個又一個的謊言，想要掩蓋自己施政的無能與蒼白。

    錢康明說，他知道的比他已經說的還要更多，再多的錢都滿足不了內心貪婪的人，高虹安打著市政進步之名，讓貪婪者在竹市得以圍繞群聚，他認為市民要從「高虹安神話」中醒來，讓整個竹市回到正常行政運作，而不是歌頌市長的才有資源可拿，他感謝高虹安讓他離開，市民需要一位誠實的好市長，請新竹市民罷免愛說謊的假面市長，罷免高虹安，下架高虹安。

    對於高虹安罷免案已進入第二階段連署，市府未有回應，強調市府團隊會持續推動市政工作，落實各項政見。

    新竹市雙罷免二階連署啟動，因涉貪停職的高虹安仍持續跑行程。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市雙罷免二階連署啟動，因涉貪停職的高虹安仍持續跑行程。（資料照，記者洪美秀攝）

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