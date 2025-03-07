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    彰化芳苑農會改選 總幹事2搶1結果出爐

    芳苑鄉農會舉行理監事會，由理事長林木村（左5）連任，前推廣主任洪翊桓（右6）擔任總幹事。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會舉行理監事會，由理事長林木村（左5）連任，前推廣主任洪翊桓（右6）擔任總幹事。（記者陳冠備攝）

    2025/03/07 16:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣基層農會今（7日）舉行3巨頭理事長、常務監事、總幹事改選，26鄉鎮市召開理監事會議選出理事長、常務監事，其中芳苑鄉農會競爭最為激烈，有2人角逐競選總幹事，最後由前推廣主任洪翊桓任以5:4勝出擔任總幹事，而林木村連任理事長，常務監事為林總元。

    彰化縣基層農會今年進行改選，其中芳苑鄉農會總幹事謝介民屆齡退休，這次有2人登記遴選總幹事，對此謝介民支持曾在國中擔任總務主任的謝永成，而另一派前縣議員謝彥慧家族，則力挺芳苑鄉農會前推廣主任洪翊桓（46歲）角逐，雙方勢力相當，今日各有支持人馬到場加油，一度出動警力維持秩序。

    其實這場農會改選從2月15日選出農會的會員代表與小組長後，就開始進入搶人戰，隨後2月26日召開會員代表大會，選舉理、監事及出席上級農會代表，當時就傳出挺謝人馬未能順利當選理事，讓挺洪人馬穩操勝券。

    今日召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，現任理事長林木村以5比4票連任，同時遴選洪翊桓為總幹事也以5比4票通過，順利當選。

    洪翊桓曾於彰化縣農會、台中東勢林場服務，2009年前回芳苑鄉農會服務。當選後他首度對外發言，表示未來他一定會率領芳苑鄉農會團隊用心打拼，為芳苑鄉農業而努力。

    芳苑鄉農會舉行理監事會，由理事長林木村（左）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（中）任總幹事，常務監事為林總元（右）。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會舉行理監事會，由理事長林木村（左）連任，並遴選前推廣主任洪翊桓（中）任總幹事，常務監事為林總元（右）。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會。（記者陳冠備攝）

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