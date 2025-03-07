為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全國最大縣轄市將換人！彰化市長稱學習竹北 用科技救人口

    八卦山大佛是彰化縣最具代表性的地標，彰化縣人口近年來一再流失，彰化市也即將失去全國最大縣轄市的寶座。（資料照）

    八卦山大佛是彰化縣最具代表性的地標，彰化縣人口近年來一再流失，彰化市也即將失去全國最大縣轄市的寶座。（資料照）

    2025/03/07 15:44

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼見竹北市人口持續成長，預計今年10月就會超越彰化市，成為全國人口最多的縣轄市，彰化市長林世賢表示，竹北市的崛起，受惠於新竹科學園區的人口紅利，彰化市要挽救人口流失，就要向竹北學習，用科技救人口！

    林世賢表示，他不久前與竹北市長鄭朝方碰面，兩人就針對人口問題進行討論，當時就知道竹北市人口今年10月就會在黃金交叉後超越彰化市。他認為，彰化市要留住人口，就要發展科技產業，才能創造就業機會，留住人才，吸引高科技人口移居彰化。

    林世賢強調，他認為要用「科技救人口」，就是要在彰化市設立科學園區，也就是彰化市推動的都市計畫，都應該有科學園區的思維。因此，在東區擴大都市計畫當中，就應該放入彰東創新科學園區規劃；而彰化交流道特定區規劃案，也要朝著彰北科學園區方向來前進。

    林世賢表示，彰化市要發展科學園區，擁有彰化縣最好的綠電，用水方面，以非高耗水產業為主，交通便捷，生活機能好，加上距離台中市不到5公里，周邊就有多所大學院校，而全新科學園區帶來的AI科技產業，可以讓原有傳統產業跟著升級與成長。

    林世賢點出，彰化市的人口流失，主要就是中科創造了10萬個工作機會，而中科二林園區因為欠缺交通與生活機能，迄今招商成效不佳，如果當初中科4期設在彰化市，彰化市的人口就不會一再流失。而彰化市將與竹北市締結姊妹市，希望透過雙邊交流，讓彰化市在科技產業的發展上，能夠向竹北學習。

    竹北市人口到今年2月已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，因為，竹北市2月人口達22萬38人，較1月增加286人；而彰化市2月人口為22萬3101人，比1月減少了403人。而彰化市人口在2010年1月達到23萬7170人，但受到台中市磁吸效應影響，就持續下滑，但2019年底還有23萬2259人，去年底為22萬3689人，由於彰化市持續人口減少，在竹北市持續成長下，預計今年會出現黃金交叉，竹北市預估在今年10月將成為全國第一大縣轄市。

    彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播