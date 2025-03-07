全國最大縣轄市將換人！彰化市長稱學習竹北 用科技救人口

八卦山大佛是彰化縣最具代表性的地標，彰化縣人口近年來一再流失，彰化市也即將失去全國最大縣轄市的寶座。（資料照）

2025/03/07 15:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼見竹北市人口持續成長，預計今年10月就會超越彰化市，成為全國人口最多的縣轄市，彰化市長林世賢表示，竹北市的崛起，受惠於新竹科學園區的人口紅利，彰化市要挽救人口流失，就要向竹北學習，用科技救人口！

林世賢表示，他不久前與竹北市長鄭朝方碰面，兩人就針對人口問題進行討論，當時就知道竹北市人口今年10月就會在黃金交叉後超越彰化市。他認為，彰化市要留住人口，就要發展科技產業，才能創造就業機會，留住人才，吸引高科技人口移居彰化。

請繼續往下閱讀...

林世賢強調，他認為要用「科技救人口」，就是要在彰化市設立科學園區，也就是彰化市推動的都市計畫，都應該有科學園區的思維。因此，在東區擴大都市計畫當中，就應該放入彰東創新科學園區規劃；而彰化交流道特定區規劃案，也要朝著彰北科學園區方向來前進。

林世賢表示，彰化市要發展科學園區，擁有彰化縣最好的綠電，用水方面，以非高耗水產業為主，交通便捷，生活機能好，加上距離台中市不到5公里，周邊就有多所大學院校，而全新科學園區帶來的AI科技產業，可以讓原有傳統產業跟著升級與成長。

林世賢點出，彰化市的人口流失，主要就是中科創造了10萬個工作機會，而中科二林園區因為欠缺交通與生活機能，迄今招商成效不佳，如果當初中科4期設在彰化市，彰化市的人口就不會一再流失。而彰化市將與竹北市締結姊妹市，希望透過雙邊交流，讓彰化市在科技產業的發展上，能夠向竹北學習。

竹北市人口到今年2月已突破22萬人，預計到10月將有機會超越彰化市，因為，竹北市2月人口達22萬38人，較1月增加286人；而彰化市2月人口為22萬3101人，比1月減少了403人。而彰化市人口在2010年1月達到23萬7170人，但受到台中市磁吸效應影響，就持續下滑，但2019年底還有23萬2259人，去年底為22萬3689人，由於彰化市持續人口減少，在竹北市持續成長下，預計今年會出現黃金交叉，竹北市預估在今年10月將成為全國第一大縣轄市。

彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

彰化市長林世賢認為竹北擁有科學園區的人口紅利，這是彰化市應該學習與發展的地方。（彰化市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法