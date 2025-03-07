高市綠營6連霸議員陳明澤感恩茶會交棒女兒陳琳潔 陳其邁站台

高市議員陳明澤（左）宣布交棒給女兒陳琳潔（右）參選延續服務。（記者蘇福男攝）

2025/03/07 15:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄綠營6連霸市議員陳明澤今天上午舉辦就職23週年感恩茶會，宣布下屆不再參選，將由女兒陳琳潔接棒延續服務，市長陳其邁到場站台，肯定陳明澤對台灣民主的付出，和陳琳潔擁有台、美兩國會計師執照專業，鼓勵年輕人接棒參政。

陳明澤曾任高雄縣第15、16屆議員、民進黨高雄縣黨部主委，縣市合併後又連任第1至4屆第2選區市議員，親身見證台灣從政治戒嚴到解嚴的民主發展，各項選舉幾乎無役不與，有感於民主香火需要年輕人傳承，因此鼓勵女兒陳琳潔接棒，參選下屆高市議員選舉。

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陳明澤今天上午10點在湖內服務處舉辦感恩茶會，宣布將由女兒陳琳潔接棒參選，包括陳其邁、議長康裕成、議員黃文益、林智鴻、張漢忠、湯詠瑜、鄭孟洳、黃秋媖、邱俊憲、陳善慧、前內政部長余政憲、前國大代表朱銅樹和前議員蔡長根等人，均到場站台力挺。

立委邱志偉和陳琳潔的表哥王義川，因立院開會無法參與，特地錄製祝福及推薦影片，為首次參選的陳琳潔加油打氣。

陳其邁表示，陳琳潔學有專業及經驗，且跟隨父親見習多年，早就有勝任議員的能力，他笑說，陳琳潔一人當選，陳明澤和太太郭淑容3人將一起服務，是鄉親的福氣。

高雄市長陳其邁肯定陳琳潔學有專業及經驗，早就有勝任議員的能力。（記者蘇福男攝）

高市議員陳明澤今天舉辦感恩茶會，宣布由女兒陳琳潔接棒參選，議會綠營議員到場力挺。（記者蘇福男攝）

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