為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高市綠營6連霸議員陳明澤感恩茶會交棒女兒陳琳潔 陳其邁站台

    高市議員陳明澤（左）宣布交棒給女兒陳琳潔（右）參選延續服務。（記者蘇福男攝）

    高市議員陳明澤（左）宣布交棒給女兒陳琳潔（右）參選延續服務。（記者蘇福男攝）

    2025/03/07 15:11

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄綠營6連霸市議員陳明澤今天上午舉辦就職23週年感恩茶會，宣布下屆不再參選，將由女兒陳琳潔接棒延續服務，市長陳其邁到場站台，肯定陳明澤對台灣民主的付出，和陳琳潔擁有台、美兩國會計師執照專業，鼓勵年輕人接棒參政。

    陳明澤曾任高雄縣第15、16屆議員、民進黨高雄縣黨部主委，縣市合併後又連任第1至4屆第2選區市議員，親身見證台灣從政治戒嚴到解嚴的民主發展，各項選舉幾乎無役不與，有感於民主香火需要年輕人傳承，因此鼓勵女兒陳琳潔接棒，參選下屆高市議員選舉。

    陳明澤今天上午10點在湖內服務處舉辦感恩茶會，宣布將由女兒陳琳潔接棒參選，包括陳其邁、議長康裕成、議員黃文益、林智鴻、張漢忠、湯詠瑜、鄭孟洳、黃秋媖、邱俊憲、陳善慧、前內政部長余政憲、前國大代表朱銅樹和前議員蔡長根等人，均到場站台力挺。

    立委邱志偉和陳琳潔的表哥王義川，因立院開會無法參與，特地錄製祝福及推薦影片，為首次參選的陳琳潔加油打氣。

    陳其邁表示，陳琳潔學有專業及經驗，且跟隨父親見習多年，早就有勝任議員的能力，他笑說，陳琳潔一人當選，陳明澤和太太郭淑容3人將一起服務，是鄉親的福氣。

    高雄市長陳其邁肯定陳琳潔學有專業及經驗，早就有勝任議員的能力。（記者蘇福男攝）

    高雄市長陳其邁肯定陳琳潔學有專業及經驗，早就有勝任議員的能力。（記者蘇福男攝）

    高市議員陳明澤今天舉辦感恩茶會，宣布由女兒陳琳潔接棒參選，議會綠營議員到場力挺。（記者蘇福男攝）

    高市議員陳明澤今天舉辦感恩茶會，宣布由女兒陳琳潔接棒參選，議會綠營議員到場力挺。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播