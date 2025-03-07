總預算、財劃法覆議案連2天表決 吳思瑤批藍白壓縮質詢「心虛作祟」

立法院今（7日）表決通過國民黨團、民眾黨團提案，決定11日起連2天處理行政院所提總預算案、財劃法修法覆議案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，總預算加財劃法覆議案，藍白只花2天就要封殺，她認為，藍白壓縮質詢時間是因為心虛作祟，害怕自曝其短。（資料照）

2025/03/07 16:09

〔記者李文馨／台北報導〕立法院今（7日）表決通過國民黨團、民眾黨團提案，決定11日起連2天處理行政院所提總預算案、財劃法修法覆議案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，總預算加財劃法覆議案，藍白只花2天就要封殺，她認為，藍白壓縮質詢時間是因為心虛作祟，害怕自曝其短。

行政院認為立法院三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

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吳思瑤指出，藍白表決又贏了，總預算加財劃法覆議案，只花2天就要封殺，「不夠不夠」是台積電的設廠計畫，也是台灣立院的民主討論，藍白壓縮質詢時間是因為心虛作祟，害怕自曝其短。

「想偷懶自我閹割是你家的事，憑什麼限制別人發言的權利？」吳思瑤表示，民進黨主張一案2天，一案24位詢答，藍白提案一案一天，一案限14位，民進黨更只有6位，「這樣的討論夠了嗎？」

吳思瑤指出，《財劃法》委員會3分鐘審完，院會0討論強行通過，3分鐘搬走國庫3753億元，審查過程的空白，覆議時不該嚴謹補正嗎？她也指出，總預算更是創下諸多惡例，8個委員會審查結果到院會完全被推翻，委員會中心主義蕩然無存。

她說明，院會表決時，總預算通案刪減939億元，只限3位發言，一黨只有5分鐘，表決數百個提案，總刪減數暴增到2076億元，更是連1分鐘的討論都沒有。總預算胡砍亂砍，財劃法五鬼搬運，一直在罵行政院、民進黨造謠，那為什麼壓縮詢答，不敢問好問滿，讓真理愈辯愈明？

吳思瑤提到，民眾黨團總召黃國昌今天又罵她，說藍白會讓行政院長卓榮泰來報告，說得好像是他給的恩典，這差別在於藍白想打混怕PK，覺得一案詢答14位就夠；認真的民進黨團覺得不夠，限制討論只要表決，這是什麼民主？

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