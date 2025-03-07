傅崐萁嗆林佳龍洩密應下台 林俊憲：傅為了面子第一時間壓消息

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/03/07 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長林佳龍日前披露立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港參加旅展，同團陳姓女子涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。傅崐萁今日受訪時批評林佳龍洩漏個資，已不適任，應立刻下台。對此民進黨立委林俊憲表示，傅總召真的是天天都有迷惑發言，天天都精彩。

林俊憲在臉書PO文表示，一開始林佳龍部長是說傅崐萁的香港團，有一位團員剛落地香港就被逮捕，但也僅止於此，部長的目的當然是提醒國人現在香港不比以前，若要出國前往需注意。連傅崐萁帶團都這麼不給面子，更何況是一般人？這是他身為外交部長的職責。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，然後事後有媒體去追查，才挖出那個團員的身分，連她家人去找民眾黨立委陳情都報導出來，陸委會則聲明根本沒收到相關通報。這樣看下來，消息來源會是政府嗎？換個情境，今天若不是跟傅崐萁出去，國民黨會怎麼做？一定馬上開記者會，痛罵政府不救人，怎麼可能壓著消息不打？

林俊憲直言，講直白一點，政府沒收到通報，無法第一時間了解協助，根本是傅崐萁害的，都是為了他的面子，那些喜歡跟傅崐萁偷偷跑去中國的國民黨們，最好看清楚了，一旦出事，傅崐萁可保不了你們，反而會壓消息不讓人知道，到時反而變失蹤人口，所以別再擋立委赴中報備法案了，這都是為你們自己的安全著想啊！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法