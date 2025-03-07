為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁嗆林佳龍洩密應下台 林俊憲：傅為了面子第一時間壓消息

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/03/07 15:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕外交部長林佳龍日前披露立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港參加旅展，同團陳姓女子涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。傅崐萁今日受訪時批評林佳龍洩漏個資，已不適任，應立刻下台。對此民進黨立委林俊憲表示，傅總召真的是天天都有迷惑發言，天天都精彩。

    林俊憲在臉書PO文表示，一開始林佳龍部長是說傅崐萁的香港團，有一位團員剛落地香港就被逮捕，但也僅止於此，部長的目的當然是提醒國人現在香港不比以前，若要出國前往需注意。連傅崐萁帶團都這麼不給面子，更何況是一般人？這是他身為外交部長的職責。

    林俊憲指出，然後事後有媒體去追查，才挖出那個團員的身分，連她家人去找民眾黨立委陳情都報導出來，陸委會則聲明根本沒收到相關通報。這樣看下來，消息來源會是政府嗎？換個情境，今天若不是跟傅崐萁出去，國民黨會怎麼做？一定馬上開記者會，痛罵政府不救人，怎麼可能壓著消息不打？

    林俊憲直言，講直白一點，政府沒收到通報，無法第一時間了解協助，根本是傅崐萁害的，都是為了他的面子，那些喜歡跟傅崐萁偷偷跑去中國的國民黨們，最好看清楚了，一旦出事，傅崐萁可保不了你們，反而會壓消息不讓人知道，到時反而變失蹤人口，所以別再擋立委赴中報備法案了，這都是為你們自己的安全著想啊！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播