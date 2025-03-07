傅崐萁質疑林佳龍洩密 陸委會：不會將這個訊息藏起來

傅崐萁稱陸委會要求保密，外長林佳龍卻洩漏個資，陸委會副主委梁文傑表示「不會將這個訊息藏起來」。（資料照）

2025/03/07 15:41

首次上稿14:41

更新時間15:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕外交部長林佳龍披露，立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港參加旅展，同團陳姓女子涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。對此，傅崐萁批評林佳龍，陸委會當時要求保密，林佳龍卻洩漏個資，已不適任，應立刻下台。對此，陸委會表示，「不會將這個訊息藏起來」。

陳女被抓一事被外交部長林佳龍率先披露，陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會即表示，「我只能夠說，陸委會處理類似案件，我們有一貫的處理模式」。

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梁文傑指出，保密不保密部分，陸委會處理類似案件不管在中國或香港都有一定原則，都以當事人利益為最優先，除非判斷說公開對當事人有好處，才會公開呼籲，知道此事是2月19日，「我們都沒有在媒體上公開說明」。

梁文傑說明，就陸委會來講，「處理類似案件有我們的作業方式」，像這樣的消息不會刻意對社會隱瞞，隨團人員都可能將這件事說出來，社會上如果有報導這件事，陸委會也有向外界說明的義務，不會將這個訊息藏起來。

針對駐港代表處無正式雇員是否影響處理？梁文傑說，我方在香港沒有陸委會正式人員，只剩下香港當地雇員，處理類似案件確實會受到很多限制，但會努力完成國人期待，「當然只有香港雇員部分，這種狀況令人不滿意」。

陸委會：未要求花蓮縣政府保密

陸委會今日書面回覆媒體表示，對於國人急難救助協處，該會並不會對外公開，由於本案經由媒體報導披露，已引發外界高度關注，因此政府有責任對外說明。在協處過程中，並未要求花蓮縣政府保密。

陸委會指出，花蓮縣政府在2月18日至20日訪港期間，香港辦事處應花蓮縣政府之邀請，派員出席19日交流晚宴，以及20日上午香港旅遊博覽會開幕活動，並依駐處接待國內訪賓處理原則提供接送機行政協助，並未全程隨團。

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