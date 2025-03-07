普發現金1萬有譜？藍提案「稅收超徵全民共享」立院一讀付委

我國去年稅收實徵數創新高，立院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，立法院院會今日一讀付委。立院示意圖。（記者羅沛德攝）

2025/03/07 14:38

〔記者林欣漢／台北報導〕我國去年稅收實徵數創新高，立院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，立法院院會今日一讀付委。

國民黨團提案指出，有鑑於財政部上修113年全國總稅收實徵淨額達3兆7619億元，較預算數高出5283億元，創下政府稅收超徵最高紀錄。另依據行政院主計總處資料所示，113年全年消費者物價指數（CPI）年增率達2.18％，111年以來已連續3年突破2％通膨警戒線，114年1月CPI更高達2.66％，顯示民生物價壓力持續攀升。

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國民黨團表示，鑑於政府稅收來自人民，連年鉅額超徵稅收理應與全民共享經濟果實，還錢於民。新加坡總理黃循財2月18日也宣布，將發放包含購物券在內的多項補助措施，公民家庭接下來一年可獲得800星元的購物券（約新台幣2萬元）；針對20歲及以下的新加坡孩童與青少年發放500星元的補助。

國民黨團指出，2022年全國超徵稅收5237億元，時任行政院長蘇貞昌亦將其中的一部分超徵「還稅於民」，全民普發現金6000元。爰擬具「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」，每人發放現金一萬元，讓全體國民共享稅收超徵成果。

根據草案內容，條例辦理現金發放所需經費以特別預算方式編列。其預算編製及執行不受預算法第二十三條限制。經費來源則以以前一年度的稅收超徵數額支應。施行期間至2025年12月31日止，施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

另外，國民黨團日前宣布軍人待遇改革4項方案，本會期將修法讓義務役薪資不得低於基本工資，並提高志願役勤務加給，從現行的1萬元提高至3萬元，另也將修法將戰鬥部隊的加給加倍、提高地域加給、超時加給等，今日院會處理報告事項，國民黨團提議將軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例等案逕付二讀，由於在場沒有異議，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀。

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