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    李孟諺回鍋「行政院顧問」 黨政人士：借重過去長才襄助團隊

    前交通部長李孟諺回鍋「行政院顧問」，黨政人士表示，李孟諺在疫情時期是政院秘書長，主責防疫協調，處理交通部機場管制、教育部疫苗接種、中華郵政口罩酒精配送等，此次就是盼借重其過去長才襄助團隊。（資料照）

    前交通部長李孟諺回鍋「行政院顧問」，黨政人士表示，李孟諺在疫情時期是政院秘書長，主責防疫協調，處理交通部機場管制、教育部疫苗接種、中華郵政口罩酒精配送等，此次就是盼借重其過去長才襄助團隊。（資料照）

    2025/03/07 15:22

    〔記者鍾麗華／台北報導〕前交通部長李孟諺去年8月捲入婚外情風波火速請辭，據了解，李孟諺農曆春節後悄悄回到行政院擔任「有給職顧問」，傳出是為了補公務人員年資，引發在野黨立委批評。不過，黨政人士表示，李孟諺在疫情時期是政院秘書長，主責防疫協調，處理交通部機場管制、教育部疫苗接種、中華郵政口罩酒精配送等，此次就是盼借重其過去長才襄助團隊。

    黨政人士透露，李孟諺回到行政院擔任顧問，行政院是他最熟悉的地方，擔任5年多秘書長期間處理相當多跨部會協調事務，新冠肺炎期間主責防疫協調的就是李孟諺，那3年幾乎每隔幾天就召集開會，涉及單位除了衛福部，還有交通部的機場管制、勞動部的外勞宿舍、教育部的學校疫苗接種、中華郵政的口罩酒精配送，以及做為集中檢疫所的軍方營舍。

    此外，三倍券、五倍券的印製發放，更是李孟諺公職生涯的難忘經驗。知情人士說，當初原規劃以禮券支票的規格印製，並已準備委託國內某紙廠負責印製，後來經提醒恐有偽造風險，計畫臨時喊卡，改提高到鈔票規格，緊急請央行從德國進口鈔票紙張，交由印製廠全力趕工印製。

    他指出，三倍五倍券票面高達20幾道防偽設計，也讓犯罪集團無法得逞，當時有一個長期涉及偽鈔集團就曾偽造出假的票券，卻因三倍券防偽設計提高偽造難度，很輕易就被辨識是假的，反遭破獲阻止假券流入市面。三倍券、五倍券能夠上路，李孟諺協調央行印製、進口紙張、超商領取流程，財政部和數位部建置官網、中華郵政負責配送，也請法務部協調監所幫忙包裝票券，從發行、領取到回收，過程非常順利，也獲得民眾高度滿意。

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